Трамп уволит разведчика, который способствовал запуску импичмента

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81623 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97711 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101812 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101141 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108918 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96976 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104254 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106353 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131326 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130399 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Трамп уволит разведчика, который способствовал запуску импичмента

Трамп уволит разведчика, который способствовал запуску импичмента

Киев  •  УНН

 • 13572 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп в пятницу уведомил Конгресс США о своем намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который сыграл ключевую роль в запуске процедуры импичмента американского лидера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press (AP).

Покинуть свой пост Аткинсон должен через 30 дней.

“Крайне важно, чтобы я в полной мере доверял людям, которые назначаются на должность генерального инспектора ... К этому инспектору это больше не относится”, — цитирует газета письмо Трампа законодателям. По данным издания, президент в течение нескольких месяцев обдумывал идею освобождения Аткинсона.

В прошлом году Аткинсон сообщил Конгрессу США о получении жалобы со стороны анонимного сотрудника разведки. Она касалась июльской телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание беседы в конечном итоге стал поводом для начала процедуры импичмента Трампа. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине Хантера Байдена — сына своего политического противника Джозефа Байдена — в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Украине.

Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп о своем импичменте: Мы прошли через ад

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