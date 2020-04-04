Трамп уволит разведчика, который способствовал запуску импичмента
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп в пятницу уведомил Конгресс США о своем намерении уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который сыграл ключевую роль в запуске процедуры импичмента американского лидера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press (AP).
Покинуть свой пост Аткинсон должен через 30 дней.
“Крайне важно, чтобы я в полной мере доверял людям, которые назначаются на должность генерального инспектора ... К этому инспектору это больше не относится”, — цитирует газета письмо Трампа законодателям. По данным издания, президент в течение нескольких месяцев обдумывал идею освобождения Аткинсона.
В прошлом году Аткинсон сообщил Конгрессу США о получении жалобы со стороны анонимного сотрудника разведки. Она касалась июльской телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание беседы в конечном итоге стал поводом для начала процедуры импичмента Трампа. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине Хантера Байдена — сына своего политического противника Джозефа Байдена — в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Украине.
Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп о своем импичменте: Мы прошли через ад