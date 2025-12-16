Трамп-молодший заручився з Беттіною Андерсон після року стосунків: про це оголосив президент США

Дональд Трамп-молодший та Беттіна Андерсон заручені після року стосунків, повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

Старший син президента США Дональда Трампа зав'язав стосунки зі світською левицею з Палм-Біч минулого року, якраз коли його роман з колишньою ведучою Fox News Кімберлі Гілфойл добіг кінця, пише видання.

"Тепер джерела повідомляють, що Дон-молодший зробив Андерсон пропозицію, і вона погодилася. Нам сказали, що її бачили з масивною діамантовою каблучкою на пальці", - ідеться у публікації.

Вказано, що коли видання звернулося за коментарем, "речник пари підтвердив цю новину". А після того, як історію опублікували, з'явилося відео, на якому президент США оголошує про заручини в Білому домі.

"Вони дуже добре ладнають і щойно через мене оголосили, що одружуються", – сказав президент Трамп.

Він запросив пару на подіум, де Дон-молодший подякував Андерсон за прийняття його пропозиції.

Доповнення

Дон-молодший раніше був одружений зі світською левицею з Мангеттена Ванессою. Вони одружилися в Мар-а-Лаго у 2005 році та мають п'ятьох дітей віком від 18 до дев'яти років. Вони розлучилися у 2018 році.