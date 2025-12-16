Трамп-молодший заручився з Беттіною Андерсон після року стосунків: про це оголосив президент США

$42.250.05
49.650.19
ukenru
08:08 • 222 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 666 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
03:55 • 10181 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 19150 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 16199 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 16221 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 15155 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 11665 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10544 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14237 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
91%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 18349 перегляди
Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі15 грудня, 22:44 • 8874 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 15791 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин03:17 • 7430 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 11559 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 50380 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 46647 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 53391 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 100471 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 118567 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Дональд Туск
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 32709 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 49972 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 50625 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 54627 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 89423 перегляди
Актуальне
Техніка
The Washington Post
Tesla Model Y
Шахед-136
Соціальна мережа

Трамп-молодший заручився з Беттіною Андерсон після року стосунків: про це оголосив президент США

Київ • УНН

 • 1616 перегляди

Дональд Трамп-молодший та Беттіна Андерсон заручені після року стосунків. Президент Трамп оголосив про заручини в Білому домі.

Трамп-молодший заручився з Беттіною Андерсон після року стосунків: про це оголосив президент США

Дональд Трамп-молодший та Беттіна Андерсон заручені після року стосунків, повідомляє Page Six, пише УНН.

Деталі

Старший син президента США Дональда Трампа зав'язав стосунки зі світською левицею з Палм-Біч минулого року, якраз коли його роман з колишньою ведучою Fox News Кімберлі Гілфойл добіг кінця, пише видання.

"Тепер джерела повідомляють, що Дон-молодший зробив Андерсон пропозицію, і вона погодилася. Нам сказали, що її бачили з масивною діамантовою каблучкою на пальці", - ідеться у публікації.

Вказано, що коли видання звернулося за коментарем, "речник пари підтвердив цю новину". А після того, як історію опублікували, з'явилося відео, на якому президент США оголошує про заручини в Білому домі.

"Вони дуже добре ладнають і щойно через мене оголосили, що одружуються", – сказав президент Трамп.

Він запросив пару на подіум, де Дон-молодший подякував Андерсон за прийняття його пропозиції.

Доповнення

Дон-молодший раніше був одружений зі світською левицею з Мангеттена Ванессою. Вони одружилися в Мар-а-Лаго у 2005 році та мають п'ятьох дітей віком від 18 до дев'яти років. Вони розлучилися у 2018 році.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Шлюб
Дональд Трамп-молодший
Fox News
Білий дім
Дональд Трамп