Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, «подобных статье 5» НАТО
03:55 • 9966 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 18908 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 15948 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 16069 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 15015 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 11595 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10504 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 14214 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 43195 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
Трамп-младший обручился с Беттиной Андерсон после года отношений: об этом объявил президент США

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон помолвлены после года отношений. Президент Трамп объявил о помолвке в Белом доме.

Трамп-младший обручился с Беттиной Андерсон после года отношений: об этом объявил президент США

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон помолвлены после года отношений, сообщает Page Six, пишет УНН.

Подробности

Старший сын президента США Дональда Трампа завязал отношения со светской львицей из Палм-Бич в прошлом году, как раз когда его роман с бывшей ведущей Fox News Кимберли Гилфойл подошел к концу, пишет издание.

"Теперь источники сообщают, что Дон-младший сделал Андерсон предложение, и она согласилась. Нам сказали, что ее видели с массивным бриллиантовым кольцом на пальце", - говорится в публикации.

Указано, что когда издание обратилось за комментарием, "представитель пары подтвердил эту новость". А после того, как история была опубликована, появилось видео, на котором президент США объявляет о помолвке в Белом доме.

"Они очень хорошо ладят и только что через меня объявили, что женятся", – сказал президент Трамп.

Он пригласил пару на подиум, где Дон-младший поблагодарил Андерсон за принятие его предложения.

Дополнение

Дон-младший ранее был женат на светской львице из Манхэттена Ванессе. Они поженились в Мар-а-Лаго в 2005 году и имеют пятерых детей в возрасте от 18 до девяти лет. Они развелись в 2018 году.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Брак
Дональд Трамп-младший.
Фокс Ньюс
Белый дом
Дональд Трамп