Трамп-младший обручился с Беттиной Андерсон после года отношений: об этом объявил президент США

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон помолвлены после года отношений, сообщает Page Six, пишет УНН.

Подробности

Старший сын президента США Дональда Трампа завязал отношения со светской львицей из Палм-Бич в прошлом году, как раз когда его роман с бывшей ведущей Fox News Кимберли Гилфойл подошел к концу, пишет издание.

"Теперь источники сообщают, что Дон-младший сделал Андерсон предложение, и она согласилась. Нам сказали, что ее видели с массивным бриллиантовым кольцом на пальце", - говорится в публикации.

Указано, что когда издание обратилось за комментарием, "представитель пары подтвердил эту новость". А после того, как история была опубликована, появилось видео, на котором президент США объявляет о помолвке в Белом доме.

"Они очень хорошо ладят и только что через меня объявили, что женятся", – сказал президент Трамп.

Он пригласил пару на подиум, где Дон-младший поблагодарил Андерсон за принятие его предложения.

Дополнение

Дон-младший ранее был женат на светской львице из Манхэттена Ванессе. Они поженились в Мар-а-Лаго в 2005 году и имеют пятерых детей в возрасте от 18 до девяти лет. Они развелись в 2018 году.