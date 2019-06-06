Трамп готовий до розмови з Іраном, але ймовірність військових дій зберігатиметься
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у Великій Британії, що готовий до переговорів з президентом Ірану Хасаном Рухані, але ймовірність військових дій США проти Ісламської Республіки зберігатиметься. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
“Іран був надзвичайно ворожим, коли я вперше прийшов на посаду”, — сказав Трамп британській телевізійній станції ITV, — “Вони були терористичною нацією номер один у світі у той час і, ймовірно, можуть лишатись такою сьогодні”.
У відповідь на запитання, чи він вважає, що йому потрібно буде вдатись до військових дій, Трамп заявив: “Завжди існує така ймовірність. Чи я хочу цього? Ні. Я не хотів би. Але ймовірність завжди існує”.
У відповідь на запитання, чи готовий він поговорити з Рухані, Трамп відповів: “Так, звичайно”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Студенти з Росії, Ірану та Китаю крадуть технологічні секрети в США
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати прагнуть не допустити появи ядерної зброї в Ірану. Зокрема, Трамп заявив, що США не прагнуть до зміни режиму в Ірані.