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Трамп готовий до розмови з Іраном, але ймовірність військових дій зберігатиметься

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у Великій Британії, що готовий до переговорів з президентом Ірану Хасаном Рухані, але ймовірність військових дій США проти Ісламської Республіки зберігатиметься. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

“Іран був надзвичайно ворожим, коли я вперше прийшов на посаду”, — сказав Трамп британській телевізійній станції ITV, — “Вони були терористичною нацією номер один у світі у той час і, ймовірно, можуть лишатись такою сьогодні”.

У відповідь на запитання, чи він вважає, що йому потрібно буде вдатись до військових дій, Трамп заявив: “Завжди існує така ймовірність. Чи я хочу цього? Ні. Я не хотів би. Але ймовірність завжди існує”.

У відповідь на запитання, чи готовий він поговорити з Рухані, Трамп відповів: “Так, звичайно”.

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Як повідомляв УНН, Сполучені Штати прагнуть не допустити появи ядерної зброї в Ірану. Зокрема, Трамп заявив, що США не прагнуть до зміни режиму в Ірані.

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