05:01
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Toyota RAV4 очолила рейтинг найпопулярніших гібридів серпня в Україні

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У серпні реєстрації гібридних авто в Україні зросли на 7% до 2,8 тис. одиниць. Лідерами серед нових авто стали Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross та Renault Duster.

Toyota RAV4 очолила рейтинг найпопулярніших гібридів серпня в Україні

У серпні українці зареєстрували понад 2,8 тис. гібридних авто, що на 7% більше, ніж у липні. Лідером серед нових авто стала Toyota RAV4, а за нею - Toyota Yaris Cross та Renault Duster. Про це повідомив "Укравтопром" передає УНН.

Деталі

У серпні автопарк України поповнили понад 2,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 7% більше, ніж у липні 

- йдеться у дописі.

Кількість нових авто серед зареєстрованих гібридів зросла на 4% у порівнянні з липнем і тепер складає 56%.

Як вказано, в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4. Було зареєстровано 291 авто цієї моделі. Друге місце посіла TOYOTA Yaris Cross (146 авто), а третім за популярність став RENAULT Duster (116 авто).

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість взяв у FORD Fusion US (70 авто). Друге місце взяв FORD Escape (69 авто), а третє посіла TOYOTA Prius (66 авто).

Виробник пилососів Dreame виходить на ринок електрокарів із моделлю рівня Bugatti10.09.25, 15:58 • 2696 переглядiв

Альона Уткіна

