Toyota RAV4 очолила рейтинг найпопулярніших гібридів серпня в Україні
Київ • УНН
У серпні реєстрації гібридних авто в Україні зросли на 7% до 2,8 тис. одиниць. Лідерами серед нових авто стали Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross та Renault Duster.
У серпні українці зареєстрували понад 2,8 тис. гібридних авто, що на 7% більше, ніж у липні. Лідером серед нових авто стала Toyota RAV4, а за нею - Toyota Yaris Cross та Renault Duster. Про це повідомив "Укравтопром" передає УНН.
Деталі
У серпні автопарк України поповнили понад 2,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 7% більше, ніж у липні
Кількість нових авто серед зареєстрованих гібридів зросла на 4% у порівнянні з липнем і тепер складає 56%.
Як вказано, в сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4. Було зареєстровано 291 авто цієї моделі. Друге місце посіла TOYOTA Yaris Cross (146 авто), а третім за популярність став RENAULT Duster (116 авто).
Серед імпортованих гібридів з пробігом першість взяв у FORD Fusion US (70 авто). Друге місце взяв FORD Escape (69 авто), а третє посіла TOYOTA Prius (66 авто).
