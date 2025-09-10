Виробник пилососів Dreame виходить на ринок електрокарів із моделлю рівня Bugatti
Київ • УНН
Виробник побутової техніки Dreame Technology оголосив про дебют свого першого електромобіля класу "ультралюкс". Компанія планує заявляє, що новинка зможе конкурувати з легендарними спорткарами Bugatti. Представити модель планують на виставці CES у США наприкінці 2025 року, пише УНН із посиланням на Carnewschina.
Деталі
Рендерами поділився засновник Dreame Technology Юй Хао у своїх соціальних мережах, а фізичну презентацію заплановано на виставці споживчої електроніки (CES) у Сполучених Штатах пізніше цього року, пише видання.
Усередині автомобіль виконаний у сучасному стилі, що підкреслюється двоспицевим кермом та інтегрованим великоформатним дисплеєм. Dreame позиціонує свою дебютну модель як "ультрарозкішний повністю електричний" автомобіль, що є "аналогом" легендарного Bugatti Veyron.
Офіційний вихід Dreame на автомобільний ринок компанія підтвердила 28 серпня 2025 року, заявивши, що перша серійна модель з’явиться у 2027-му. Виробник також розглядає можливість будівництва заводу в Берліні, неподалік від заводу Tesla. Крім того, за даними китайського видання Jiemian, Dreame співпрацює з французьким банківським концерном BNP Paribas, аби забезпечити вихід бренду на міжнародні ринки.
Довідка
Bugatti Veyron - це один із найвідоміших і найрозкішніших суперкарів у світі, який виготовляли з 2005 по 2015 рік. Під його капотом - восьмилітровий двигун W16 з чотирма турбонагнітачами, що розвиває понад 1000 кінських сил у базовій версії, а у версії Super Sport потужність досягає близько 1200 к.с. Завдяки цьому Veyron розганяється до сотні за приблизно 2,5 секунди, а його максимальна швидкість перевищує 400 км/год.
