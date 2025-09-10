$41.120.13
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 8562 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 26850 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 43800 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 38887 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 26720 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 31939 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 22357 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 48440 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 99249 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
Виробник пилососів Dreame виходить на ринок електрокарів із моделлю рівня Bugatti

Київ • УНН

Виробник побутової техніки Dreame Technology анонсував свій перший ультралюксовий електромобіль, який має конкурувати з Bugatti. Модель буде представлена на виставці CES у США наприкінці 2025 року, серійне виробництво заплановано на 2027 рік.

Виробник пилососів Dreame виходить на ринок електрокарів із моделлю рівня Bugatti
Dreame EV. Фото: Carnewschina

Виробник побутової техніки Dreame Technology оголосив про дебют свого першого електромобіля класу "ультралюкс". Компанія планує заявляє, що новинка зможе конкурувати з легендарними спорткарами Bugatti. Представити модель планують на виставці CES у США наприкінці 2025 року, пише УНН із посиланням на Carnewschina.

Деталі

Рендерами поділився засновник Dreame Technology Юй Хао у своїх соціальних мережах, а фізичну презентацію заплановано на виставці споживчої електроніки (CES) у Сполучених Штатах пізніше цього року, пише видання.

Усередині автомобіль виконаний у сучасному стилі, що підкреслюється двоспицевим кермом та інтегрованим великоформатним дисплеєм. Dreame позиціонує свою дебютну модель як "ультрарозкішний повністю електричний" автомобіль, що є "аналогом" легендарного Bugatti Veyron.

Офіційний вихід Dreame на автомобільний ринок компанія підтвердила 28 серпня 2025 року, заявивши, що перша серійна модель з’явиться у 2027-му. Виробник також розглядає можливість будівництва заводу в Берліні, неподалік від заводу Tesla. Крім того, за даними китайського видання Jiemian, Dreame співпрацює з французьким банківським концерном BNP Paribas, аби забезпечити вихід бренду на міжнародні ринки.

Довідка

Bugatti Veyron - це один із найвідоміших і найрозкішніших суперкарів у світі, який виготовляли з 2005 по 2015 рік. Під його капотом - восьмилітровий двигун W16 з чотирма турбонагнітачами, що розвиває понад 1000 кінських сил у базовій версії, а у версії Super Sport потужність досягає близько 1200 к.с. Завдяки цьому Veyron розганяється до сотні за приблизно 2,5 секунди, а його максимальна швидкість перевищує 400 км/год.

Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх04.09.25, 09:36 • 2507 переглядiв

