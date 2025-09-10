$41.120.13
Эксклюзив
12:25 • 2500 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 8636 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 26963 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 43941 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
Эксклюзив
08:33 • 39004 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 26774 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 31987 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 22381 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 48455 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 99307 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Производитель пылесосов Dreame выходит на рынок электромобилей с моделью уровня Bugatti

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Производитель бытовой техники Dreame Technology анонсировал свой первый ультралюксовый электромобиль, который должен конкурировать с Bugatti. Модель будет представлена на выставке CES в США в конце 2025 года, серийное производство запланировано на 2027 год.

Производитель пылесосов Dreame выходит на рынок электромобилей с моделью уровня Bugatti
Dreame EV. Фото: Carnewschina

Производитель бытовой техники Dreame Technology объявил о дебюте своего первого электромобиля класса "ультралюкс". Компания планирует заявляет, что новинка сможет конкурировать с легендарными спорткарами Bugatti. Представить модель планируют на выставке CES в США в конце 2025 года, пишет УНН со ссылкой на Carnewschina.

Детали

Рендерами поделился основатель Dreame Technology Юй Хао в своих социальных сетях, а физическая презентация запланирована на выставке потребительской электроники (CES) в Соединенных Штатах позже в этом году, пишет издание.

Внутри автомобиль выполнен в современном стиле, что подчеркивается двухспицевым рулем и интегрированным крупноформатным дисплеем. Dreame позиционирует свою дебютную модель как "ультрароскошный полностью электрический" автомобиль, являющийся "аналогом" легендарного Bugatti Veyron.

Официальный выход Dreame на автомобильный рынок компания подтвердила 28 августа 2025 года, заявив, что первая серийная модель появится в 2027-м. Производитель также рассматривает возможность строительства завода в Берлине, неподалеку от завода Tesla. Кроме того, по данным китайского издания Jiemian, Dreame сотрудничает с французским банковским концерном BNP Paribas, чтобы обеспечить выход бренда на международные рынки.

Справка

Bugatti Veyron - это один из самых известных и роскошных суперкаров в мире, который производился с 2005 по 2015 год. Под его капотом - восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями, развивающий более 1000 лошадиных сил в базовой версии, а в версии Super Sport мощность достигает около 1200 л.с. Благодаря этому Veyron разгоняется до сотни примерно за 2,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 400 км/ч.

Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотный автомобиль для всех04.09.25, 09:36 • 2507 просмотров

Алена Уткина

