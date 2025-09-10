Производитель пылесосов Dreame выходит на рынок электромобилей с моделью уровня Bugatti
Киев • УНН
Производитель бытовой техники Dreame Technology объявил о дебюте своего первого электромобиля класса "ультралюкс". Компания планирует заявляет, что новинка сможет конкурировать с легендарными спорткарами Bugatti. Представить модель планируют на выставке CES в США в конце 2025 года, пишет УНН со ссылкой на Carnewschina.
Детали
Рендерами поделился основатель Dreame Technology Юй Хао в своих социальных сетях, а физическая презентация запланирована на выставке потребительской электроники (CES) в Соединенных Штатах позже в этом году, пишет издание.
Внутри автомобиль выполнен в современном стиле, что подчеркивается двухспицевым рулем и интегрированным крупноформатным дисплеем. Dreame позиционирует свою дебютную модель как "ультрароскошный полностью электрический" автомобиль, являющийся "аналогом" легендарного Bugatti Veyron.
Официальный выход Dreame на автомобильный рынок компания подтвердила 28 августа 2025 года, заявив, что первая серийная модель появится в 2027-м. Производитель также рассматривает возможность строительства завода в Берлине, неподалеку от завода Tesla. Кроме того, по данным китайского издания Jiemian, Dreame сотрудничает с французским банковским концерном BNP Paribas, чтобы обеспечить выход бренда на международные рынки.
Справка
Bugatti Veyron - это один из самых известных и роскошных суперкаров в мире, который производился с 2005 по 2015 год. Под его капотом - восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями, развивающий более 1000 лошадиных сил в базовой версии, а в версии Super Sport мощность достигает около 1200 л.с. Благодаря этому Veyron разгоняется до сотни примерно за 2,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 400 км/ч.
