Toyota RAV4 возглавила рейтинг самых популярных гибридов августа в Украине
Киев • УНН
В августе регистрации гибридных авто в Украине выросли на 7% до 2,8 тыс. единиц. Лидерами среди новых авто стали Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross и Renault Duster.
В августе украинцы зарегистрировали более 2,8 тыс. гибридных автомобилей, что на 7% больше, чем в июле. Лидером среди новых автомобилей стала Toyota RAV4, а за ней - Toyota Yaris Cross и Renault Duster. Об этом сообщил "Укравтопром", передает УНН.
Подробности
В августе автопарк Украины пополнили более 2,8 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 7% больше, чем в июле
Количество новых автомобилей среди зарегистрированных гибридов выросло на 4% по сравнению с июлем и теперь составляет 56%.
Как указано, в сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4. Было зарегистрировано 291 автомобиль этой модели. Второе место заняла TOYOTA Yaris Cross (146 авто), а третьим по популярности стал RENAULT Duster (116 авто).
Среди импортированных гибридов с пробегом первенство взял FORD Fusion US (70 авто). Второе место занял FORD Escape (69 авто), а третье заняла TOYOTA Prius (66 авто).
