05:01 • 7040 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 27062 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 69244 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 39201 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 41026 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 39537 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 72309 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 92942 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 72078 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35713 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Toyota RAV4 возглавила рейтинг самых популярных гибридов августа в Украине

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В августе регистрации гибридных авто в Украине выросли на 7% до 2,8 тыс. единиц. Лидерами среди новых авто стали Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross и Renault Duster.

Toyota RAV4 возглавила рейтинг самых популярных гибридов августа в Украине

В августе украинцы зарегистрировали более 2,8 тыс. гибридных автомобилей, что на 7% больше, чем в июле. Лидером среди новых автомобилей стала Toyota RAV4, а за ней - Toyota Yaris Cross и Renault Duster. Об этом сообщил "Укравтопром", передает УНН.

Подробности

В августе автопарк Украины пополнили более 2,8 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 7% больше, чем в июле 

- говорится в сообщении.

Количество новых автомобилей среди зарегистрированных гибридов выросло на 4% по сравнению с июлем и теперь составляет 56%.

Как указано, в сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4. Было зарегистрировано 291 автомобиль этой модели. Второе место заняла TOYOTA Yaris Cross (146 авто), а третьим по популярности стал RENAULT Duster (116 авто).

Среди импортированных гибридов с пробегом первенство взял FORD Fusion US (70 авто). Второе место занял FORD Escape (69 авто), а третье заняла TOYOTA Prius (66 авто).

Производитель пылесосов Dreame выходит на рынок электромобилей с моделью уровня Bugatti10.09.25, 15:58 • 2698 просмотров

Алена Уткина

Авто
Украина