TotalEnergies завершила продаж російської частки після повідомлення про постачання палива для російських винищувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Французький нафтогазовий гігант TotalEnergies заявив у п'ятницю, що завершує продаж своєї частки в російській компанії, що виробляє авіагас, передає УНН.
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Коментар послідував за публікацією у четвер у французькій газеті Le Monde статті, в якій повідомлялося, що «французький нафтогазовий гігант та його місцевий партнер «Новатек» керують газовим родовищем, продукт якого, перетворений на гас, використовується для заправки російських винищувачів, задіяних у бойових діях у війні в Україні. Компанія «Тернафтогаз», що управляє родовищем, на 49% належить TotalEnergies і на 51% – «Новатеку».
У відповідь на звіт Le Monde компанія TotalEnergies опублікувала в п'ятницю заяву, в якій йдеться про те, що хоча «Тернафтогаз» виробляє авіагас на Пуровському заводі в Західному Сибіру, він не має сертифікату для продажу в росії.
«Весь стабільний конденсат Пуровського заводу із сировини, що надходить від дочірніх та залежних товариств «Новатеку», у тому числі «Тернафтогазу», надходить на Усть-Лузький переробний комплекс у Ленінградській області. У номенклатуру продуктів, що отримуються під час переробки на комплексі в Усть-Лузі, входить авіагас (Jet A-1), який виключно експортується за межі росії і навіть не має сертифікації для реалізації всередині країни», — йдеться у повідомленні TotalEnergies.
Компанія заявила, що повідомлення ЗМІ та заклики до розслідування її діяльності та діяльності її спільних компаній «абсолютно не мають фактичної основи».
Після цієї заяви TotalEnergies також заявила, що продала «Новатеку свої 49% частки в російському Термокарстовому газовому родовищі».
Проте компанія заявила, що продовжить закуповувати природний газ у росії.
Компанія заявила, що мобілізуватиме нафтопродукти з інших місць, особливо дизельне паливо, вироблене на нафтопереробному заводі SATORP у Саудівській Аравії.
Згідно з заявою, контракти TotalEnergies на російську нафту становили 12% російського дизельного експорту до Європейського Союзу 2021 року.
Доповнення
Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю закликав TotalEnergies піти з росії.
Кулеба написав у Твіттер, що Україна «вдячна Еммануелю Макрону та французькому народу за підтримку України», але «на цьому фоні ганьба для Франції, коли французькі компанії сприяють убивству українців та розоренню наших міст. TotalEnergies має піти з росії!».