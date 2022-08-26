TotalEnergies завершила продажу российской доли после сообщения о поставках топлива для российских истребителей

Детали

Комментарий последовал за публикацией в четверг во французской газете Le Monde статьи, в которой сообщалось, что «французский нефтегазовый гигант и его местный партнер «Новатек» управляют газовым месторождением, продукт которого, превращенный в керосин, используется для заправки российских истребителей, задействованных в боевых действиях в войне на Украине. Компания «Тернефтегаз», которая управляет месторождением, на 49% принадлежит TotalEnergies и на 51% – «Новатеку».

В ответ на отчет Le Monde компания TotalEnergies опубликовала в пятницу заявление, в котором говорится, что хотя «Тернефтегаз» производит авиакеросин на Пуровском заводе в Западной Сибири, он не имеет сертификата для продажи в россии.

«Весь стабильный конденсат Пуровского завода из сырья, поступающего от дочерних и зависимых обществ «Новатека», в том числе «Тернефтегаза», поступает на Усть-Лужский перерабатывающий комплекс в Ленинградской области. В номенклатуру продуктов, получаемых во время переработки на комплексе в Усть-Луге, входит авиакеросин (Jet A-1), исключительно экспортируемый за пределы россии и даже не имеющий сертификации для реализации внутри страны», — говорится в сообщении TotalEnergies.

Компания заявила, что сообщения СМИ и призывы к расследованию ее деятельности и деятельности ее совместных компаний «совершенно не имеют фактической основы».

После этого заявления TotalEnergies также заявила, что продала «Новатеку свои 49% доли в российском Термокарстовом газовом месторождении».

Однако компания заявила, что продолжит закупать природный газ у россии.

Компания заявила, что будет мобилизовать нефтепродукты из других мест, особенно дизельное топливо, произведенное на нефтеперерабатывающем заводе SATORP в Саудовской Аравии.

Согласно заявлению, контракты TotalEnergies на российскую нефть составляли 12% российского дизельного экспорта в Европейский Союз в 2021 году.

Дополнение

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу призвал TotalEnergies уйти из россии.

Кулеба написал в Твиттер, что Украина «благодарна Эммануэлю Макрону и французскому народу за поддержку Украины», но «на этом фоне позор для Франции, когда французские компании способствуют убийству украинцев и разрушению наших городов. TotalEnergies должно уйти из россии!».