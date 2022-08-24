Французького енергетичного гіганта звинуватили у заправці російських бомбардувальників

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"Le Monde вдалося відстежити ланцюжок поставок від Термокарстового газового родовища в Сибіру до двох військових авіабаз, на кожній з яких розміщена ескадрилья багатоцільових літаків", - пишуть журналісти.

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Вони додали, що "ці ескадрильї звинувачуються... у завданні ударів по цивільному населенню України, у тому числі у бомбардуванні театру в Маріуполі" 16 березня, коли, як вважають, сотні людей загинули.

Згідно з річним звітом за 2021 рік, TotalEnergies – раніше Total – володіє 49% "Тернафтогазу", компанії, яка видобуває газ на Термокарстовому родовищі.

Інші 51% належать російській компанії "Новатек", в якій французькій фірмі також належить 19,4% акцій.

Le Monde пише, що газові конденсати — рідкі вуглеводні, які видобувають під час видобутку самого газу, — прямують трубопроводом на переробку на завод "Новатек" у Пуровському.

Потім вони вирушають залізницею для подальшої переробки в авіаційне паливо на півдні Сибіру.

З початку 2022 року постачання звідти досягло авіабаз біля кордону з Україною, повідомила газета з посиланням на дані фінансової інформаційної компанії Refinitiv — це перші такі постачання з 2017 року.

Дані показали, що за кілька днів до початку війни наприкінці лютого та по липень на авіабази в Морозовську та Мальшево було відправлено 42 700 тонн палива.

"Цього достатньо, щоб заповнити 3400 паливних баків Су-34", - повідомила Le Monde некомерційна дослідницька організація Global Witness.

У той час як більшість світових енергетичних гігантів перестали працювати в росії після її вторгнення в Україну — часто з великими витратами, TotalEnergies заявила, що припинить закупівлю російської нафти до кінця 2022 року, але не хоче відмовлятися від свого газового бізнесу в цій країні.

Компанія заявила Le Monde, що "не керує об'єктами "Тернафтогазу" і "не грає жодної ролі у прийнятті рішень щодо використання газового конденсату".

Але там визнали, що "залежно від типу рішення" 49-відсоткова частка в компанії справді надала право голосу під час ухвалення деяких рішень.