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Французского энергетического гиганта обвинили в заправке российских бомбардировщиков

Киев • УНН

 • 190812 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Российское газовое месторождение, частично принадлежащее французской TotalEnergies, используется для производства топлива для бомбардировщиков, наносящих удары по целям в Украине, сообщила в среду газета Le Monde, передает УНН.

Французского энергетического гиганта обвинили в заправке российских бомбардировщиков

Цитата

"Le Monde удалось отследить цепочку поставок от Термокарстового газового месторождения в Сибири до двух военных авиабаз, на каждой из которых размещена эскадрилья многоцелевых самолетов", – пишут журналисты.

Детали

Они добавили, что "эти эскадрильи обвиняются... в нанесении ударов по гражданскому населению Украины, в том числе в бомбардировке театра в Мариуполе" 16 марта, когда, как считают, сотни человек погибли.

Согласно годовому отчету за 2021 год, TotalEnergies – ранее Total – владеет 49% "Тернефтегаза", компании, добывающей газ на Термокарстовом месторождении.

Остальные 51% принадлежат российской компании "Новатек", в которой французской фирме также принадлежит 19,4% акций.

Le Monde пишет, что газовые конденсаты — жидкие углеводороды, добываемые при добыче самого газа, — направляются по трубопроводу на переработку на завод "Новатек" в Пуровском.

Затем они отправляются по железной дороге для дальнейшей переработки в авиационное топливо на юге Сибири.

С начала 2022 года поставки оттуда достигли авиабаз у границы с Украиной, сообщила газета со ссылкой на данные финансовой информационной компании Refinitiv — это первые такие поставки с 2017 года.

Данные показали, что за несколько дней до начала войны в конце февраля и июле на авиабазы ​​в Морозовске и Мальшево было отправлено 42 700 тонн топлива.

"Этого достаточно, чтобы заполнить 3400 топливных баков Су-34", – сообщила Le Monde некоммерческая исследовательская организация Global Witness.

В то время как большинство мировых энергетических гигантов перестали работать в россии после ее вторжения в Украину — часто с большими затратами, TotalEnergies заявила, что прекратит закупку российской нефти до конца 2022 года, но не хочет отказываться от своего газового бизнеса в этой стране.

Компания заявила Le Monde, что "не управляет объектами "Тернефтегаза" и "не играет никакой роли в принятии решений по использованию газового конденсата".

Но там признали, что "в зависимости от типа решения" 49-процентная доля в компании действительно предоставила право голоса при принятии некоторых решений.

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