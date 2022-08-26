Сприяють вбивствам українців: Кулеба закликав компанію TotalEnergies вийти з росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав французьку нафтогазову компанію TotalEnergies, яку підозрюють у постачанні пального для армії рф, припинити співпрацювати з росією, інформує УНН із посиланням Twitter політика.
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“Ми вдячні Емманюелю Макрону та французькому народу за підтримку України. На цьому тлі ганьба для Франції, коли французькі компанії сприяють вбивствам українців і руйнуванню наших міст. TotalEnergies, геть з росії!” – написав Кулеба.
Доповнення
Газета Le Monde опублікувала розслідування, згідно з яким російське газове родовище, яке частково належить французькій компанії TotalEnergies, використовується для виробництва палива для бомбардувальників, які завдають ударів по Україні.
Згідно з річним звітом за 2021 рік, TotalEnergies (раніше Total) володіє 49% "Тернафтогазу" – компанії, яка видобуває газ на Термокарстовому родовищі. Інші 51% належать російській компанії "Новатек", в якій французькій фірмі також належить 19,4% акцій.
Le Monde пише, що газові конденсати – рідкі вуглеводні, які видобувають під час видобутку самого газу, – прямують трубопроводом на переробку на завод "Новатек" у Пуровському. Потім їх скеровують на подальшу переробку в авіаційне паливо на півдні Сибіру.