Способствуют убийствам украинцев: Кулеба призвал компанию TotalEnergies выйти из россии

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 6640 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 31480 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 86698 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 121913 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121107 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271087 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133939 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122357 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373982 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84031 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

8 апреля, 18:49 • 6748 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11797 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 29542 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 7258 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 8280 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271087 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295296 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373982 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350039 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396625 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78458 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112206 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131657 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170953 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80155 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Способствуют убийствам украинцев: Кулеба призвал компанию TotalEnergies выйти из россии

Киев • УНН

 • 131497 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал французскую нефтегазовую компанию TotalEnergies, которую подозревают в поставках горючего для армии рф, прекратить сотрудничать с россией, передает УНН.

Способствуют убийствам украинцев: Кулеба призвал компанию TotalEnergies выйти из россии

Цитата

“Мы благодарны Эмманюэлю Макрону и французскому народу за поддержку Украины. На этом фоне позор для Франции, когда французские компании способствуют убийствам украинцев и разрушению наших городов. TotalEnergies, прочь из россии!” – написал Кулеба.

Дополнение

Газета Le Monde опубликовала расследование, согласно которому российское газовое месторождение, частично принадлежащее французской компании TotalEnergies, используется для производства топлива для бомбардировщиков, которые наносят удары по Украине.

Согласно годовому отчету за 2021 год, TotalEnergies (ранее Total) владеет 49% "Тернефтегаза" – компании, которая добывает газ на Термокарстовом месторождении. Остальные 51% принадлежат российской компании "Новатек", в которой французской фирме также принадлежит 19,4% акций.

Le Monde пишет, что газовые конденсаты – жидкие углеводороды, которые добывают во время добычи самого газа, – направляются по трубопроводу на переработку на завод "Новатек" в Пуровском. Затем их направляют на дальнейшую переработку в авиационное топливо на юге Сибири.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономика
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04