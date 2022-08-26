Способствуют убийствам украинцев: Кулеба призвал компанию TotalEnergies выйти из россии

Цитата

“Мы благодарны Эмманюэлю Макрону и французскому народу за поддержку Украины. На этом фоне позор для Франции, когда французские компании способствуют убийствам украинцев и разрушению наших городов. TotalEnergies, прочь из россии!” – написал Кулеба.

Дополнение

Газета Le Monde опубликовала расследование, согласно которому российское газовое месторождение, частично принадлежащее французской компании TotalEnergies, используется для производства топлива для бомбардировщиков, которые наносят удары по Украине.

Согласно годовому отчету за 2021 год, TotalEnergies (ранее Total) владеет 49% "Тернефтегаза" – компании, которая добывает газ на Термокарстовом месторождении. Остальные 51% принадлежат российской компании "Новатек", в которой французской фирме также принадлежит 19,4% акций.

Le Monde пишет, что газовые конденсаты – жидкие углеводороды, которые добывают во время добычи самого газа, – направляются по трубопроводу на переработку на завод "Новатек" в Пуровском. Затем их направляют на дальнейшую переработку в авиационное топливо на юге Сибири.