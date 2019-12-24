Торгівля снеками з "ЛНР": досудове розслідування зупинили через розшук

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Слідчі органів служби безпеки України зупинили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у пресслужбі СБУ.