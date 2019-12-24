Торгівля снеками з "ЛНР": досудове розслідування зупинили через розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Слідчі органів служби безпеки України зупинили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у пресслужбі СБУ.
Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 22018200000000034 від 20 березня 2018 року.
"Слідчими органів безпеки розслідується кримінальне провадження, в рамках якого повідомлено про підозру громадянину України, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв'язку з розшуком підозрюваного", - повідомили в СБУ.
У вказаному кримінальному провадженні фігурує ТОВ "Снек Експорт", яке, своєю чергою, належить батькові народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки – Віктору Рибалці.
У СБУ додали, що у вказаному кримінальному провадженні одну особу оголошено у розшук, у звязку з чим, власне, на зараз слідство і зупинили.
Зауважимо, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що "з січня 2016 року по теперішній час (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), група осіб, в яку, зокрема, входив заступник директора департаменту із зовнішньо-економічної діяльності ТОВ "Снек Експорт" (ім'я та прізвище не вказуються - ред.), діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з тимчасово не працюючим громадянином України (ім'я та прізвище не вказуються - ред.) та службовими особами ТОВ "Мир Пива" (Республіка Білорусь), а також іншими невстановленими фізичними та юридичними особами, в тому числі, що діють на територіях, підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР", здійснювали діяльність направлену на фінансування вказаних терористичних організацій”.
"Реалізуючи мету злочинної змови та керуючись корисливим мотивом, група осіб, в яку входив ОСОБА_1 (заступник директора департаменту із зовнішньо-економічної діяльності ТОВ "Снек Експорт" - ред.) спільно з ОСОБА_2 та іншими особами, будучи обізнаними про факт діяльності на частині територій Луганської і Донецької областей терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", налагодили незаконне постачання продукції ТОВ "Снек Експорт" на вказані тимчасово окуповані території", - йдеться в ухвалі суду по справі від 27 вересня 2018 року.
Як писав УНН, сімейна компанія ексдепутата Рибалки рекордно наростила дебіторську заборгованість.
Також нагадаємо, у лютому українські правоохоронці запідозрили Рибалку в державній зраді та відкрили відповідне кримінальне провадження (через те, що екснардеп отримував роялті від батьківського "Снек Експорт" - ред.). Підозр у цій справі поки не оголошували.