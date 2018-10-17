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Фінансування тероризму компаніями Рибалки: досудове розслідування триває, призначені експертизи

Фінансування тероризму компаніями Рибалки: досудове розслідування триває, призначені експертизи

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Зарічний районний суд Сум задовольнив клопотання слідчого СБУ про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму, де фігурує компанія ТОВ "Снек Експорт", яка, у свою чергу, належить батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки – Віктору Рибалці. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 22018200000000034 від 20 березня 2018 року.

Так, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що із січня 2016 року по теперішній час (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), група осіб, в яку, зокрема, входив заступник директора департаменту із зовнішньо-економічної діяльності ТОВ "Снек Експорт"(ім'я та прізвище не вказується - ред.), діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою з тимчасово не працюючим громадянином України (ім'я та прізвище не вказується - ред.) та службовими особами ТОВ "Мир Пива" (Республіка Білорусь), а також іншими невстановленими фізичними та юридичними особами, в тому числі, що діють на територіях підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР", здійснювали діяльність направлену на фінансування вказаних терористичних організацій.

"Реалізуючи мету злочинної змови та керуючись корисливим мотивом, група осіб, в яку входив ОСОБА_1 (заступник директора департаменту із зовнішньо-економічної діяльності ТОВ "Снек Експорт" - ред.) спільно з ОСОБА_2 та іншими особами, будучи обізнаними про факт діяльності на частині територій Луганської і Донецької областей терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", налагодили незаконне постачання продукції ТОВ " Снек Експорт" на вказані тимчасово окуповані території", - йдеться у документі.

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Також, за даними реєстру судових рішень, злочинна схема полягала в тому, що ТОВ "Снек Експорт", яке входить до складу корпорації "SGroup" на підставі відповідних зовнішньо-економічних договорів, "здійснює поставку власно виготовленої продукції (снеки, сухарики, чіпси, тощо) на адресу ТОВ "Мир Пива".

"У подальшому, ТОВ "Мир Пива" та інші компанії, в порушення норм українського та міжнародного законодавства, за обставин, які наразі встановлюються, на підставі відповідних зовнішньо-економічних договорів постачають вказану продукцію на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської області зокрема на адресу юридичних осіб, що діють на територіях підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР", через тимчасово заблоковані пункти пропуску через державний кордон України зі сторони РФ, при цьому сплачуючи в інтересах терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" так звані "митні збори", - йдеться у документі.

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Також зазначається, що після фактичної доставки продукції на тимчасово окуповану територію та сплати так званих "митних платежів" до бюджету "ДНР" та "ЛНР" відбувається її розповсюдження для реалізації у магазинах та торгівельних мережах, що самовільно захоплені ("націоналізовані") керівниками терористичних організацій.

"Таким чином, сплачені у результаті прихованого транзиту товарів ТОВ "Снек Експорт" так звані "митні збори" і "податки" від реалізації продукції йдуть на забезпечення діяльності вказаних терористичних організацій та окремих їх керівників та учасників", - йдеться у документі.

18 вересня 2018 року слідчим СВ УСБУ в Сумській області було проведено огляд матеріалів кримінального провадження № 22018200000000034 від 20.03.2018 року.

Повідомляється, що під час огляду матеріалів кримінального провадження було встановлено наявність в них інформації, яка має відношення до визначення суми так званих "митних зборів" і "податків", які повинні бути сплачені до бюджетів терористичних організацій самопроголошених ДНР та ЛНР.

"Для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, з метою повного, всебічного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для проведення якої потрібні спеціальні знання", - йдеться у документі.

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Суд клопотання слідчого задовольнив, тим самим доручивши експертам Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні №22018200000000034 від 20.03.2018.

Напередодні, Зарічний суд Сум виніс обвинувальний вирок стосовно одного з менеджерів родинної компанії Рибалки ТОВ “Снек експорт” за фактом сприяння у фінансуванні тероризму. 

Раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що ті, хто торгують з ОРДЛО, мають сидіти у тюрмі.

“З цього питання зараз йде розслідування. Його проводить СБУ. Я поки не втручаюся, адже хочу, щоб все було по закону. Якщо факти будуть підтверджені, мені однаково, яке прізвище у того, хто торгує з окупованими територіями. Це злочин. І він повинен відповідати. Сам Рибалка стверджує, що цього немає. Але я ще раз кажу, що я не втручаюся в ситуацію. Я вимагаю від правоохоронних органів розслідувати цю справу. І якщо хтось торгує з окупованими територіями, того необхідно посадити на все життя у в’язницю. Так як така торгівля, це торгівля на крові”, - сказав Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

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