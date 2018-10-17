Финансирование терроризма компаниями Рыбалки: досудебное расследование продолжается, назначены экспертизы

Речь идет об уголовном производства № 22018200000000034 от 20 марта 2018 года.

Так, во время проведения досудебного расследования в указанном уголовном производстве было установлено, что с января 2016 года по настоящее время (более точная дата досудебным расследованием не установлена), группа лиц, в которую, в частности, входил заместитель директора департамента по внешнеэкономической деятельности ООО "Снэк Экспорт" (имя и фамилия не указывается - ред.), действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с временно неработающим гражданином Украины (имя и фамилия не указывается - ред.) и должностными лицами ООО "Мир Пива"(Республика Беларусь), а также другими неустановленными физическими и юридическими лицами, в том числе, действующих на территориях подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", осуществляли деятельность, направленную на финансирование указанных террористических организаций.

"Реализуя цель преступного сговора и руководствуясь корыстным мотивом, группа лиц, в которую входил ЛИЦО_1 (заместитель директора департамента по внешнеэкономической деятельности ООО "Снэк Экспорт" - ред.) совместно с ЛИЦО_2 и другими лицами, будучи осведомленными о факте деятельности на части территорий Луганской и Донецкой областей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", наладили незаконные поставки продукции ООО "Снэк Экспорт" на указанные временно оккупированные территории", - говорится в документе.

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Также, по данным реестра судебных решений, преступная схема заключалась в том, что ООО "Снэк Экспорт", которое входит в состав корпорации "SGroup" на основании соответствующих внешнеэкономических договоров, "осуществляет поставку собственно произведенной продукции (снеки, сухарики, чипсы, и т.п.) в адрес ООО "Мир Пива".

"В дальнейшем, ООО "Мир Пива" и другие компании, в нарушение норм украинского и международного законодательства, при обстоятельствах, которые устанавливаются на основании соответствующих внешнеэкономических договоров поставляют указанную продукцию на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской области в частности в адрес юридических лиц, действующих на территориях подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", через временно заблокированные пункты пропуска через государственную границу Украины со стороны РФ, при этом платя в интересах террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" так называемые "таможенные сборы", - говорится в документе.

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Также отмечается, что после фактической поставки продукции на временно оккупированную территорию и уплаты так называемых "таможенных платежей" в бюджет "ДНР" и "ЛНР" происходит ее распространение для реализации в магазинах и торговых сетях, самовольно захваченных ( "национализированных") руководителями террористических организаций.

"Таким образом, уплаченные в результате скрытого транзита товаров ООО "Снэк Экспорт" так называемые "таможенные сборы" и "налоги" от реализации продукции идут на обеспечение деятельности указанных террористических организаций и отдельных их руководителей и участников", - говорится в документе.

18 сентября 2018 года следователем СО УСБУ в Сумской области был проведен осмотр материалов уголовного производства № 22018200000000034 от 20.03.2018 года.

Сообщается, что при осмотре материалов уголовного производства было установлено наличие у них информации, которая имеет отношение к определению суммы так называемых "таможенных пошлин" и "налогов", которые должны быть оплачены в бюджеты террористических организаций самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Для выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение для уголовного производства, с целью полного, всестороннего, беспристрастного расследования указанного уголовного производства, возникла необходимость в проведении судебно-экономической экспертизы, для проведения которой требуются специальные знания", - говорится в документе.

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Суд ходатайство следователя удовлетворил, тем самым поручив экспертам Сумского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины провести судебно-экономическую экспертизу в уголовном производстве №22018200000000034 от 20.03.2018.

Накануне, Заречный суд Сум вынес обвинительный приговор в отношении одного из менеджеров семейной компании Рыбалки ООО "Снек экспорт" по факту содействие в финансировании терроризма.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что те, кто торгуют с ОРДЛО, должны сидеть в тюрьме.

"По этому вопросу сейчас идет расследование. Проводит СБУ. Я пока не вмешиваюсь, ведь хочу, чтобы все было по закону. Если факты будут подтверждены, мне все равно, какая фамилия у того, кто торгует с оккупированными территориями. Это преступление. И он должен отвечать. Сам Рыбалка утверждает, что этого нет. Но я еще раз говорю, что я не вмешиваюсь в ситуацию. Я требую от правоохранительных органов расследовать это дело. И если кто-то торгует с оккупированными территориями, того необходимо посадить на всю жизнь в тюрьму. Так как такая торговля, это торговля на крови", - сказал Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.