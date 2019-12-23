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Сімейна компанія ексдепутата Рибалки рекордно наростила дебіторську заборгованість

Київ • УНН

 • 13069 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. За рік дебіторська заборгованість ТОВ "Снек Експорт" зросла у 12 разів. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.

Так, станом на початок 2018 року поточна дебіторська заборгованість "Снек Експорт" становила 1000 - 1100 грн, тоді як станом на кінець 2018 року - 12000 - 13000 грн.

Додамо, що дебіторська заборгованість - це суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит.

Окрім того, за даними аналітиків, дебіторська заборгованість компанії за виданими авансами за рік зросла у 2 рази - до 54000 - 55000 грн.

При цьому, нематеріальні активи "Снек Експорт" за рік зменшилися майже у два рази: з 1100-1200 грн до 680-690 грн.

Фінансово-майновий стан компанії на початок 2018 року становив 610000-620000 грн, тоді як на кінець року він становив 520000-53000 грн.

Зауважимо, що ТОВ "Снек Експорт" належить батькові народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Компанія фігурує в кримінальному провадженні СБУ за фактом "фінансування тероризму". Слідчі встановили, що співробітники "Снек Експорт" підписували "угоди" з контрагентами, щоб вести торгівлю снековою продукцією на території, підконтрольній "ЛНР".

Понад те, прокурори у справі надали в суді докази смс-листування топ-менеджерів ТОВ "Снек Експорт" з контрагентами на окупованих територіях.

У березні 2018 року одному з топ-менеджерів "Снек Експорт" - Юрію Джабраїлову - був винесений обвинувальний вирок.

Зараз справа слухається в апеляційній інстанції.

Самого ж екснардепа Рибалку українські правоохоронці запідозрили у державній зраді і відкрили відповідне кримінальне провадження (через те, що екснардеп отримував роялті від батьківського "Снек Експорт" - ред.). Підозр у справі ще не оголошували.

Українські Національні Новини

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