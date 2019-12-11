Торговля снеками с "ЛНР": апелляционное рассмотрение уголовного производства во второй раз перенесено
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Полтавский апелляционный суд перенес апелляционное рассмотрение уголовного производства по делу по факту пособничества в финансировании терроризма. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Полтавского апелляционного суда.
Речь идет о рассмотрении апелляции на решение Заречного райсуда города Сумы от 29 марта 2018 года. Тогда суд вынес обвинительный приговор одному из менеджеров ООО “Снэк Экспорт” Юрию Джабраилову “за пособничество финансированию терроризма”.
По данным реестра, Джабраилов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма — ред.) и на основании ст. 69 УК Украины назначено ему наказание в виде штрафа в размере 8800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 149 600 грн и “без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискации имущества”.
Апелляционное производство по делу было открыто 31 мая 2019 года.
Впоследствии судебное разбирательство должно было состояться 17 сентября, в 14 час. 30 мин., в помещении Полтавского апелляционного суда. Впрочем, из-за неявки защитника, заседание перенесли на 9 декабря.
Однако, и 9 декабря судебное заседание вновь не произошло.
“У суда отсутствовали основания считать, что Джабраилов должным образом проинформирован о дате и месте рассмотрения дела”, — сообщили УНН в пресс-службе суда, добавив, что дело планируют рассмотреть уже аж 26 декабря, в 11:00.
Заметим, что ООО “Снэк Экспорт” принадлежит отцу бывшего радикала и нардепа Сергея Рыбалки и входило в семейной группы компаний по производству и реализации снековой продукции.
По данным следователей СБУ и суда, ООО “Снэк Экспорт” подписывали “соглашения” с контрагентами на территории, подконтрольной “ЛНР”, с целью сбыта снеков. Более того, прокуроры по делу (по факту пособничества терроризму — ред.) предоставили доказательства смс-переписки топменеджеров ООО “Снэк Экспорт” по вопросам поставок снеков в ОРДЛО.
Как писал УНН, в ГБР пока не разглашают подробностей уголовного производства в отношении парижской квартиры Рыбака.