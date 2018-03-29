Компанії депутата Рибалки фінансували тероризм: Суд виніс обвинувальний вирок

ukru
Ексклюзив
10:32 • 113086 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 94571 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 146448 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 143489 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 189259 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 181026 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 221930 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 132159 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 135349 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 168150 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 110152 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 157367 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 120631 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 162220 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 113491 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 113049 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 146402 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 162188 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 157336 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 221904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 7643 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 24242 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 41974 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 43957 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 64158 перегляди
Актуальне
Компанії депутата Рибалки фінансували тероризм: Суд виніс обвинувальний вирок

Компанії депутата Рибалки фінансували тероризм: Суд виніс обвинувальний вирок

Київ • УНН

 • 13737 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Зарічний суд м. Суми виніс обвинувальний вирок топ-менеджеру ТОВ “Снек Експорт” Юрію Джабраїлову у справі за пособництво фінансування тероризму, передає УНН з посиланням на повідомлення суду.

ТОВ “Снек Експорт” належить батькові нардепа С.Рибалки та входить до родинної групи компаній політика — S.Group.

Між прокурором та Ю.Джабраїловим була укладена угода про визнання винуватості, повідомляє суд.

“29 березня 2018 року судом затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим Д. у вчиненні пособництва фінансування тероризму за попередньою змовою групою осіб (ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 258-5 КК України) та призначено йому покарання у виді штрафу в розмірі 8800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 149600 грн. без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна”, — йдеться у повідомленні.

Клопотання про затвердження даної угоди надійшло від прокурора в судовому засіданні від 6 березня 2018 року.

“Згідно умов даної угоди, обвинувачений Д. беззастережно визнає вину у вчиненні злочину, сторони погодились на призначення покарання у виді штрафу в розмірі 8800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Також відповідно до умов угоди обвинувачений Д. зобов’язується: сприяти судовому розгляду даного кримінального провадження щодо себе; сприяти досудовому розслідуванню та під час судового розгляду у кримінальному провадженні за підозрою іншої особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, у тому числі шляхом надання показів під час допиту у якості свідка; протягом місяця з дня затвердження угоди судом сплатити суму штрафу передбаченого угодою”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, по справі організації торгівлі з ОРДЛО, проходять два топ-менеджери Рибалки. Інший підозрюваний — Д. Пробачай. Обидва були затримані та перебували під вартою.

За словами прокурора, аби торгувати на окупованих територіях, люди Рибалки підписували меморандуми із фірмами, зареєстрованими в “Л/ДНР”

Сам Рибалка вважає, що кримінальне провадження за фактом торгівлі компаній S.Group з окупованими територіями і РФ — це “тиск на нього як на опозиціонера”.

Однак політик досі так і не зміг пояснити зафіксовані факти продажу товарів виробництва S.Group на території окупованих Донецька і Криму.

 

Як повідомляв УНН, журналісти виявили у Рибалки снековий завод в Липецьку (РФ). Зв’язок політика з підприємством в РФ став очевидний після аналізу офшорних компаній, на яких зареєстровані бренди S.Grоup

Тим часом, подруга Рибалки нещодавно стала власницею новенького Porsche Panamera, вартістю більше 5 млн грн. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.99
Bitcoin
$87,953.20
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.03
Золото
$3,061.49
Ethereum
$2,068.68