Компанії депутата Рибалки фінансували тероризм: Суд виніс обвинувальний вирок

ТОВ “Снек Експорт” належить батькові нардепа С.Рибалки та входить до родинної групи компаній політика — S.Group.

Між прокурором та Ю.Джабраїловим була укладена угода про визнання винуватості, повідомляє суд.

“29 березня 2018 року судом затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим Д. у вчиненні пособництва фінансування тероризму за попередньою змовою групою осіб (ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 258-5 КК України) та призначено йому покарання у виді штрафу в розмірі 8800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 149600 грн. без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна”, — йдеться у повідомленні.

Клопотання про затвердження даної угоди надійшло від прокурора в судовому засіданні від 6 березня 2018 року.

“Згідно умов даної угоди, обвинувачений Д. беззастережно визнає вину у вчиненні злочину, сторони погодились на призначення покарання у виді штрафу в розмірі 8800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Також відповідно до умов угоди обвинувачений Д. зобов’язується: сприяти судовому розгляду даного кримінального провадження щодо себе; сприяти досудовому розслідуванню та під час судового розгляду у кримінальному провадженні за підозрою іншої особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, у тому числі шляхом надання показів під час допиту у якості свідка; протягом місяця з дня затвердження угоди судом сплатити суму штрафу передбаченого угодою”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, по справі організації торгівлі з ОРДЛО, проходять два топ-менеджери Рибалки. Інший підозрюваний — Д. Пробачай. Обидва були затримані та перебували під вартою.

За словами прокурора, аби торгувати на окупованих територіях, люди Рибалки підписували меморандуми із фірмами, зареєстрованими в “Л/ДНР”.

Сам Рибалка вважає, що кримінальне провадження за фактом торгівлі компаній S.Group з окупованими територіями і РФ — це “тиск на нього як на опозиціонера”.

Однак політик досі так і не зміг пояснити зафіксовані факти продажу товарів виробництва S.Group на території окупованих Донецька і Криму.

Як повідомляв УНН, журналісти виявили у Рибалки снековий завод в Липецьку (РФ). Зв’язок політика з підприємством в РФ став очевидний після аналізу офшорних компаній, на яких зареєстровані бренди S.Grоup.

Тим часом, подруга Рибалки нещодавно стала власницею новенького Porsche Panamera, вартістю більше 5 млн грн.