Компании депутата Рыбалки финансировали терроризм: Суд вынес обвинительный приговор

ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу нардепа С.Рыбалки и входит в семейную группу компаний политика - S.Group.

Между прокурором и Ю.Джабраиловым было заключено соглашение о признании виновности, сообщает суд.

"29 марта 2018 судом утверждено соглашение о признании виновности между прокурором и обвиняемым Д. в совершении пособничества финансирования терроризма по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 258-5 УК Украины) и назначено ему наказание в виде штрафа в размере 8800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 149 600 грн. без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискации имущества", - говорится в сообщении.

Ходатайство об утверждении данного соглашения поступило от прокурора в судебном заседании от 6 марта 2018 года.

"Согласно условиям данного соглашения, обвиняемый Д. безоговорочно признает вину в совершении преступления, стороны согласились на назначение наказания в виде штрафа в размере 8 800 необлагаемых минимумов без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без конфискации имущества.

Также в соответствии с условиями соглашения обвиняемый Д. обязуется: содействовать судебному разбирательству данного уголовного производства в отношении себя; способствовать досудебному расследованию и во время судебного разбирательства в уголовном производстве по подозрению другого лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 110 УК Украины, в том числе путем дачи показаний во время допроса в качестве свидетеля; в течение месяца со дня утверждения соглашения судом уплатить сумму штрафа, предусмотренного соглашением", - говорится в сообщении.

Напомним, по делу организации торговли с ОРДЛО, проходят два топ-менеджера Рыбалки. Другой подозреваемый - Д.Пробачай. Оба были задержаны и находились под стражей.

По словам прокурора, чтобы торговать на оккупированных территориях, люди Рыбалки подписывали меморандумы с фирмами, зарегистрированными в "Л/ДНР".

Сам Рыбаклка считает, что уголовное производство по факту торговли компаний S.Group с оккупированными территориями и РФ - это "давление на него как на оппозиционера".

Однако политик пока так и не смог объяснить зафиксированые факты продажи товаров производства S.Group на территории оккупированных Донецка и Крыма.

Как сообщал УНН, журналисты обнаружили в Рыбалки снековый завод в Липецке (РФ). Связь политика с предприятием в РФ стала очевиденой после анализа оффшорных компаний, на которых зарегистрированы бренды S.Grоup.

Между тем, подруга Рыбалки недавно стала обладательницей новенького Porsche Panamera стоимостью более 5 млн грн.