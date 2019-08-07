У ДБР не розголошують подробиць кримінального провадження щодо паризької квартири Рибалки

Йдеться про кримінальне провадження № 52018000000000706, яке було відкрите 12 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації — ред.). Мова, зокрема, про квартиру в Парижі, яку депутат Рибалка, нібито, не відобразив у своїй декларації про доходи.

Зауважимо, що 10 жовтня детектив НАБУ своєю постановою закрив вказане кримінальне провадження у зв’язку “з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України”.

Однак, 10 січня 2019 року провадження поновив Солом'янський районний суд Києва.

15 лютого 2019 року постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України підслідність у кримінальному провадженні була визначена за Центральним апаратом Державного бюро розслідувань.

У ДБР, на запит УНН, підтвердили, що провадження розслідують, втім повідомляти подробиці відмовилися, пославшись на таємницю слідства.

"Наразі слідчий не вважає за можливе надання інформації про перебіг досудового розслідування, оскільки це може зашкодити проведенню повного та всебічного розслідування", - аргументували у ДБР.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про те, що Рибалка орендує Mercedes-Benz у фірми, що мала спільні офшори з його ж бізнесом.

Також нагадаємо: Рибалка програв парламентські вибори по 107 мажоритарному округу і більше не буде депутатом.