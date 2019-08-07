В ГБР не разглашают подробностей уголовного производства в отношении парижской квартиры Рыбалки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Следователи ГБР пока не сообщают подробностей расследования уголовного производства по факту декларирования вероятно недостоверной информации народным депутатом Украины Сергеем Рыбалкой, передает УНН.
Речь идет о уголовном производстве № 52018000000000706, которое было открыто 12 июля 2018 года, по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации - ред.). Речь, в частности, о квартире в Париже, которую депутат Рыбалка, якобы, не отразил в своей декларации о доходах.
Отметим, что 10 октября детектив НАБУ своим постановлением закрыл указанное уголовное производство в связи "с отсутствием в деянии состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины".
Однако, 10 января 2019 года производство возобновил Соломенский районный суд Киева.
15 февраля 2019 года постановлением прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины подследственность в уголовном производстве была определена за Центральным аппаратом Государственного бюро расследований.
В ГБР по запросу УНН подтвердили, что производство расследуют, впрочем сообщать подробности отказались, сославшись на тайну следствия.
"Сейчас следователь не считает возможным предоставление информации о ходе досудебного расследования, поскольку это может помешать проведению полного и всестороннего расследования", - аргументировали в ГБР.
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Рыбалка арендует Mercedes-Benz у компании, что имела общие оффшоры с его же бизнесом.
Также напомним: Рыбалка проиграл парламентские выборы по 107 мажоритарному округу и больше не будет депутатом.