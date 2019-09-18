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Торгівля снеками з "ЛНР": апеляційний розгляд кримінального провадження зірвав захисник

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Полтавський апеляційний суд переніс апеляційний розгляд кримінального провадження у справі за фактом пособництва у фінансуванні тероризму. Про це УНН повідомили у пресслужбі Полтавського апеляційного суду.

Йдеться, зокрема, про розгляд апеляції на рішення Зарічного райсуду міста Суми від 29 березня 2018 року. Тоді суд виніс обвинувальний вирок одному з менеджерів ТОВ "Снек Експорт" Юрію Джабраїлову "за пособництво фінансуванню тероризму".

За даними реєстру, Джабраїлова було визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму - ред.) та на підставі ст. 69 КК України призначено йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 8800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 149 600 грн та "без призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскації майна".

Апеляційне провадження у справі було відкрите 31 травня 2019 року.

Апеляційний розгляд кримінального провадження мав відбутися 17 вересня, о 14 год. 30 хв., у приміщенні Полтавського апеляційного суду.

Втім, судове засідання не відбулося, оскільки на нього не з'явився захисник, розповіли у пресслужбі суду.

"Розгляд справи перенесено. Час та дата будуть відомі пізніше", - повідомили УНН у пресслужбі суду.

Зауважимо, що ТОВ "Снек Експорт" належить батькові колишнього радикала та нардепа Сергія Рибалки та входило до родинної групи компаній із виробництва та реалізації снекової продукції.

За даними слідчих СБУ та суду, ТОВ "Снек Експорт" підписувало "угоди" з контрагентами на території, підконтрольній "ЛНР", з метою збуту снеків. Ба більше, прокурори у справі (за фактом пособництва тероризму - ред.) надали суду докази смс-листування топменеджерів ТОВ "Снек Експорт" з питань поставок снеків в ОРДЛО.

Як писав УНН, у ДБР поки не розголошують подробиць кримінального провадження щодо паризької квартири Рибалки.

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