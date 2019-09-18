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Торговля снеками с "ЛНР": апелляционное рассмотрение уголовного производства сорвал защитник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Полтавский апелляционный суд перенес апелляционное рассмотрение уголовного производства по делу по факту пособничества в финансировании терроризма. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Полтавского апелляционного суда.

Речь идет о рассмотрении апелляции на решение Заречного райсуда города Сумы от 29 марта 2018 года. Тогда суд вынес обвинительный приговор одному из менеджеров ООО "Снек Экспорт" Юрию Джабраилову "за пособничество финансированию терроризма".

По данным реестра, Джабраилов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма - ред.), и на основании ст. 69 УК Украины ему назначено наказание в виде штрафа в размере 8800 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 149 600 грн и "без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискации имущества".

Апелляционное производство по делу было открыто 31 мая 2019 года.

Апелляционное рассмотрение уголовного производства должно было состояться 17 сентября, в 14 часов 30 минут, в помещении Полтавского апелляционного суда.

Впрочем, судебное заседание не состоялось, поскольку на него не явился защитник, рассказали в пресс-службе суда.

"Рассмотрение дела перенесено. Время и дата будут известны позже", - сообщили УНН в пресс-службе суда.

Отметим, что ООО "Снек Экспорт" принадлежит отцу бывшего радикала и нардепа Сергея Рыбалки и входило в семейную группу компаний по производству и реализации снековой продукции.

По данным следователей СБУ и суда, ООО "Снек Экспорт" подписывало "соглашения" с контрагентами на территории, подконтрольной "ЛНР", с целью сбыта снеков. Более того, прокуроры по делу (по факту пособничества терроризму - ред.) предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров ООО "Снек Экспорт" по вопросам поставок снеков в ОРДЛО.

Как писал УНН, в ГБР пока не разглашают подробностей уголовного производства в отношении парижской квартиры Рыбалки.

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