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Торговля снэками с "ЛНР": досудебное расследование остановили из-за розыска

Киев  •  УНН

 • 10900 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Следователи органов Службы безопасности Украины остановили досудебное расследование в уголовном производстве по факту финансирования терроризма и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Речь идет об уголовном производстве № 22018200000000034 от 20 марта 2018 года.

"Следователями органов безопасности расследуется уголовное производство, в рамках которого сообщено о подозрении гражданину Украины, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве остановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 280 УПК Украины в связи с розыском подозреваемого", - сообщили в СБУ.

В указанном уголовном производстве фигурирует ООО "Снэк Экспорт", которое, в свою очередь, принадлежит отцу народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

В СБУ добавили, что в указанном уголовном производстве одного человека объявлено в розыск, в связи с чем, собственно, на сейчас следствие и остановили.

Отметим, во время проведения досудебного расследования в указанном уголовном производстве было установлено, что "с января 2016 года по настоящее время (более точная дата досудебным расследованием не установлена), группа лиц, в которую, в частности, входил заместитель директора департамента по внешнеэкономической деятельности ООО "Снэк Экспорт" (имя и фамилия не указываются - ред.), действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с временно работающим гражданином Украины (имя и фамилия не указываются - ред.) и должностными лицами ООО "Мир Пива "(Республика Беларусь), а также другими неустановленными физическими и юридическими лицами, в том числе, действующих на территориях, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", осуществляли деятельность, направленную на финансирование указанных террористических организаций".

"Реализуя цель преступного сговора и руководствуясь корыстным мотивом, группа лиц, в которую входил ЛИЦО_1 (заместитель директора департамента по внешнеэкономической деятельности ООО "Снэк Экспорт" - ред.) совместно с ЛИЦО_2 и другими лицами, будучи осведомленными о факте деятельности на части территорий Луганской и Донецкой областей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", наладили незаконные поставки продукции ООО "Снэк Экспорт" на указанные временно оккупированные территории", - говорится в постановлении суда по делу от 27 сентября 2018 года.

Как писал УНН, семейная компания ексдепутата Рыбалки рекордно нарастила дебиторскую задолженность.

Также напомним, в феврале украинские правоохранители заподозрили Рыбалку в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство (из-за того, что экс-нардеп получал роялти от родительского "Снэк Экспорт" - ред.). Подозрений в этом деле пока не объявляли.

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