Ексклюзив
13:53 • 1648 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
13:37 • 6470 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 5064 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 21754 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 64793 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 94327 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 89259 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 110474 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 80363 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 81069 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Напередодні нового навчального року УНН зібрав шість найпопулярніших зачісок для школярок. Серед них класичні дві косички, французька коса, косички-дракончики, високий хвіст, "бульбашкова" коса та хвіст із косою.

Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів

За декілька днів розпочинається новий навчальний рік у школах. Для дівчаток та їхніх мам – це не тільки час готувати домашні завдання, а й час експериментувати зі стильними зачісками. Косички, хвостики та креативні плетіння допоможуть виглядати школяркам охайно й модно протягом усього навчального дня, не відволікаючи від уроків і занять. УНН зібрав 6 найпопулярніших видів "шкільних" зачісок.

Класичні дві косички

Найпопулярніша зачіска школярок, особливо після виходу серіалу "Венздей" - дві рівні кіски. Вони виглядають мило й акуратно, а ще добре тримають волосся протягом дня. Для святкового вигляду можна додати банти або яскраві резинки.

Що потрібно: гребінець, дві резинки, за бажанням бантики.

Як робити:

  • розчешіть волосся;
    • розділіть рівним пробором на дві частини;
      • з кожного боку заплетіть звичайну трьохпрядну косу;
        • закріпіть резинками;
          • додайте бантики чи стрічки для святкового вигляду.

            Французька коса

            Цей варіант трохи складніший, але виглядає надзвичайно охайно. Хоча спосіб плетіння такої коси може здатися непростим, насправді створити її досить легко. Як тільки ви ознайомитеся з основами плетіння традиційної коси, спробуйте заплести французьку косу чи косу у вигляді стрічки.

            Що потрібно: гребінець, резинка.

            Як робити:

            • візьміть невелике пасмо волосся зверху голови та розділіть його на три частини;
              • почніть плести косу, як звичайну, але кожного разу додавайте нові тонкі пасма збоку;
                • продовжуйте, доки не сплетете все волосся;
                  • закріпіть готову косу резинкою.

                    Косички-"дракончики"

                    Це ті ж самі французькі коси, розташовані симетрично з двох боків. Дві тугі косички, заплетені від самої верхівки, стали трендом останніх років. Вони підходять як для школи, так і для спортивних занять.

                    Що потрібно: гребінець, дві резинки, при потребі гель чи мус для волосся.

                    Як робити:

                    • розділіть волосся рівним проділом на дві частини;
                      • зачешіть волосся з кожного з боків назад;
                        • біля чола з обох боків відокремте широке пасмо, розділіть пасмо на 3 рівні частини;
                          • почніть плести класичну кіску: спочатку перекиньте через центральний локон ліве пасмо, потім праве (або навпаки - як вам зручніше);
                            • збираючись виконати друге переплетення, захопіть з скроневої частини тоненьку частину вільного волосся і додайте до коси;
                              • по черзі вплітайте в основну косу волосся праворуч, ліворуч;
                                • вільні пасма закінчаться на рівні шиї. Після цього продовжіть формувати трипрядну косу класичним способом;
                                  • доплетіть до кінця і зафіксуйте резинками.

                                    Високий хвіст

                                    Зручна та практична класика, яка ніколи не виходить з моди. Високий хвіст можна прикрасити стрічкою або яскравою резинкою.

                                    Що потрібно: гребінець, резинка, при бажанні - стрічка.

                                    Як робити:

                                    • зберіть усе волосся на маківці;
                                      • розчешіть його, щоб не було «петухів»;
                                        • закріпіть резинкою;
                                          • оберніть резинку пасмом волосся та закрепіть невідимкою або прикрасьте стрічкою.

                                            "Бульбашкова" коса або "бульбашковий" хвіст

                                            Стильна та універсальна зачіска, яку легко відтворити на волоссі будь-якої текстури та типу. Прихильниці принцеси Жасмін точно оцінять таку укладку.

                                            Що потрібно: гребінець, резинки, пари бажанні – стрічки.

                                            Як робити:

                                            • зберіть все волосся в хвіст (високий, середній або низький, залежно від бажаного результату) та надійно закріпіть його резинкою;
                                              • одягніть на хвіст декілька резинок на відстані приблизно 5–8 см;
                                                • акуратно розтягніть волосся між гумками, надаючи кожній секції об'єм та форму "бульбашки". Кількість "бульбашок" залежатиме від довжини волосся;
                                                  • завершіть зачіску легким лаком для волосся, щоб зберегти форму, та за бажанням додайте стрічки чи декоративні заколки.

                                                    Хвіст із косою

                                                    Оригінальне поєднання хвоста та коси - це одночасно практично і стильно.

                                                    Що потрібно: гребінець, резинка.

                                                    Як робити:

                                                    • зберіть волосся у високий хвіст;
                                                      • зафіксуйте хвіст резинкою;
                                                        • поділіть хвіст на три частини та заплетіть у косу;
                                                          • кінець зав’яжіть резинкою;
                                                            • за бажанням обгорніть основу хвоста пасмом волосся, щоб заховати резинку.

                                                              Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильно22.08.25, 14:01 • 36008 переглядiв

                                                              Альона Уткіна

                                                              Лайфхаки Публікації Освіта