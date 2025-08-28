Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов

Через несколько дней в школах начинается новый учебный год. Для девочек и их мам – это не только время готовить домашние задания, но и время экспериментировать со стильными прическами. Косички, хвостики и креативные плетения помогут школьницам выглядеть опрятно и модно в течение всего учебного дня, не отвлекая от уроков и занятий. УНН собрал 6 самых популярных видов "школьных" причесок.

Классические две косички

Самая популярная прическа школьниц, особенно после выхода сериала "Уэнсдей" - две ровные косички. Они выглядят мило и аккуратно, а еще хорошо держат волосы в течение дня. Для праздничного вида можно добавить банты или яркие резинки.

Что нужно: расческа, две резинки, по желанию бантики.

Как делать:

расчешите волосы;

разделите ровным пробором на две части;

с каждой стороны заплетите обычную трехпрядную косу;

закрепите резинками;

добавьте бантики или ленты для праздничного вида.

Французская коса

Этот вариант немного сложнее, но выглядит чрезвычайно опрятно. Хотя способ плетения такой косы может показаться непростым, на самом деле создать ее достаточно легко. Как только вы ознакомитесь с основами плетения традиционной косы, попробуйте заплести французскую косу или косу в виде ленты.

Что нужно: расческа, резинка.

Как делать:

возьмите небольшую прядь волос сверху головы и разделите ее на три части;

начните плести косу, как обычную, но каждый раз добавляйте новые тонкие пряди сбоку;

продолжайте, пока не заплетете все волосы;

закрепите готовую косу резинкой.

Косички-"дракончики"

Это те же самые французские косы, расположенные симметрично с двух сторон. Две тугие косички, заплетенные от самой макушки, стали трендом последних лет. Они подходят как для школы, так и для спортивных занятий.

Что нужно: расческа, две резинки, при необходимости гель или мусс для волос.

Как делать:

разделите волосы ровным пробором на две части;

зачешите волосы с каждой из сторон назад;

у лба с обеих сторон отделите широкую прядь, разделите прядь на 3 равные части;

начните плести классическую косичку: сначала перекиньте через центральный локон левую прядь, затем правую (или наоборот - как вам удобнее);

собираясь выполнить второе переплетение, захватите с височной части тоненькую часть свободных волос и добавьте к косе;

по очереди вплетайте в основную косу волосы справа, слева;

свободные пряди закончатся на уровне шеи. После этого продолжите формировать трехпрядную косу классическим способом;

доплетите до конца и зафиксируйте резинками.

Высокий хвост

Удобная и практичная классика, которая никогда не выходит из моды. Высокий хвост можно украсить лентой или яркой резинкой.

Что нужно: расческа, резинка, при желании - лента.

Как делать:

соберите все волосы на макушке;

расчешите их, чтобы не было «петухов»;

закрепите резинкой;

оберните резинку прядью волос и закрепите невидимкой или украсьте лентой.

"Пузырьковая" коса или "пузырьковый" хвост

Стильная и универсальная прическа, которую легко воссоздать на волосах любой текстуры и типа. Поклонницы принцессы Жасмин точно оценят такую укладку.

Что нужно: расческа, резинки, при желании – ленты.

Как делать:

соберите все волосы в хвост (высокий, средний или низкий, в зависимости от желаемого результата) и надежно закрепите его резинкой;

наденьте на хвост несколько резинок на расстоянии примерно 5–8 см;

аккуратно растяните волосы между резинками, придавая каждой секции объем и форму "пузырька". Количество "пузырьков" будет зависеть от длины волос;

завершите прическу легким лаком для волос, чтобы сохранить форму, и по желанию добавьте ленты или декоративные заколки.

Хвост с косой

Оригинальное сочетание хвоста и косы - это одновременно практично и стильно.

Что нужно: расческа, резинка.

Как делать:

соберите волосы в высокий хвост;

зафиксируйте хвост резинкой;

разделите хвост на три части и заплетите в косу;

конец завяжите резинкой;

по желанию оберните основание хвоста прядью волос, чтобы спрятать резинку.

Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно