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Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Том Гарді випустив 15-трековий альбом Czarface Meets Frankie Pulitzer. До запису долучилися Busta Rhymes, Method Man та EL-P.

Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер

48-річний британський актор Том Гарді офіційно дебютував як реп-виконавець, випустивши альбом Czarface Meets Frankie Pulitzer під сценічним псевдонімом Френкі Пулітцер. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Альбом, створений спільно з хіп-хоп гуртом Czarface, вийшов 28 серпня та складається з 15 композицій. До запису також долучилися відомі репери Busta Rhymes, Method Man та EL-P.

У текстах Гарді багато відсилань до кіно, літератури та попкультури. Зокрема, актор згадує Віллема Дефо, фільм Мартіна Скорсезе "Воскрешаючи мерців", творчість Стівена Кінга та культову сцену з "Титаніка".

Репом Гарді захоплюється з підліткового віку

В одному з треків актор також декламує уривок із "Річарда III" Вільяма Шекспіра голосом, схожим на той, який використовував для ролі Бейна у фільмі "Темний лицар повертається".

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Попри те, що Czarface Meets Frankie Pulitzer став офіційним дебютним реп-альбомом Гарді, музикою він займається вже десятиліттями. Ще у 1999 році актор записав мікстейп Falling on Your Arse під псевдонімом Tommy No 1, який оприлюднили лише у 2018 році.

У 2011 році Гарді розповідав BBC, що почав читати реп у 14-15 років і записав багато матеріалу, який тоді так і не випустив. Тепер актор, найбільш відомий за фільмами "Шалений Макс: Дорога гніву", "Веном" і "Лок", перетворив давнє захоплення на повноцінний музичний реліз.

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