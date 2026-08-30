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Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер

Киев • УНН

 • 1998 просмотра

Том Харди выпустил альбом Czarface Meets Frankie Pulitzer из 15 треков. В записи приняли участие Busta Rhymes, Method Man и EL-P.

Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер

48-летний британский актёр Том Харди официально дебютировал как рэп-исполнитель, выпустив альбом Czarface Meets Frankie Pulitzer под сценическим псевдонимом Фрэнки Пулитцер. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Альбом, созданный совместно с хип-хоп-группой Czarface, вышел 28 августа и состоит из 15 композиций. В записи также приняли участие известные рэперы Busta Rhymes, Method Man и EL-P.

В текстах Харди много отсылок к кино, литературе и поп-культуре. В частности, актёр упоминает Уиллема Дефо, фильм Мартина Скорсезе «Воскрешая мертвецов», творчество Стивена Кинга и культовую сцену из «Титаника».

Рэпом Харди увлекается с подросткового возраста

В одном из треков актёр также декламирует отрывок из «Ричарда III» Уильяма Шекспира голосом, похожим на тот, который он использовал для роли Бэйна в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

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Несмотря на то, что Czarface Meets Frankie Pulitzer стал официальным дебютным рэп-альбомом Харди, музыкой он занимается уже десятилетиями. Ещё в 1999 году актёр записал микстейп Falling on Your Arse под псевдонимом Tommy No 1, который обнародовали лишь в 2018 году.

В 2011 году Харди рассказывал BBC, что начал читать рэп в 14–15 лет и записал много материала, который тогда так и не выпустил. Теперь актёр, наиболее известный по фильмам «Безумный Макс: Дорога ярости», «Веном» и «Лок», превратил давнее увлечение в полноценный музыкальный релиз.

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