Тіло жінки виявили біля сміттєвих контейнерів на столичній Оболоні
Київ • УНН
На столичній Оболоні біля сміттєвих контейнерів виявили тіло жінки 1971 року народження. За попередніми даними, ознак насильницької смерті немає.
Біля сміттєвих контейнерів на столичній Оболоні виявили тіло жінки. Як повідомили в Облонському управлінні поліції, ознак насильницької смерті немає, передає УНН.
Деталі
Місцеві Telegram-канали повідомили, що біля сміттєвих контейнерів на Оболоні виявили труп.
В Облонському управлінні поліції журналісту УНН повідомили, що виявлено тіло жінки без ознак насильницької смерті.
Жінка без постійного місця мешкання, встановлена 1971 р.н. Без ознак насильницької смерті, надалі тіло буде направлено на розтин для встановлення причини смерті
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження11.10.25, 11:54 • 22057 переглядiв