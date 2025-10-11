$41.510.00
16:00 • 816 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы
14:06 • 11131 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
13:21 • 13119 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
12:56 • 18915 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
12:10 • 13713 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ "Башнефть", который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 22057 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 31053 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42106 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 55998 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимости
10 октября, 14:10 • 34684 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Тело женщины обнаружили возле мусорных контейнеров на столичной Оболони

Киев • УНН

 • 1642 просмотра

На столичной Оболони возле мусорных контейнеров обнаружили тело женщины 1971 года рождения. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.

Тело женщины обнаружили возле мусорных контейнеров на столичной Оболони

Возле мусорных контейнеров на столичной Оболони обнаружили тело женщины. Как сообщили в Оболонском управлении полиции, признаков насильственной смерти нет, передает УНН.

Детали

Местные Telegram-каналы сообщили, что возле мусорных контейнеров на Оболони обнаружили труп.

В Оболонском управлении полиции журналисту УНН сообщили, что обнаружено тело женщины без признаков насильственной смерти.

Женщина без постоянного места жительства, установлена 1971 г.р. Без признаков насильственной смерти, в дальнейшем тело будет направлено на вскрытие для установления причины смерти

- сообщили правоохранители.

В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство11.10.25, 11:54 • 22055 просмотров

Павел Башинский

Киев