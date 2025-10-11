Тело женщины обнаружили возле мусорных контейнеров на столичной Оболони
Киев • УНН
На столичной Оболони возле мусорных контейнеров обнаружили тело женщины 1971 года рождения. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.
Возле мусорных контейнеров на столичной Оболони обнаружили тело женщины. Как сообщили в Оболонском управлении полиции, признаков насильственной смерти нет, передает УНН.
Детали
Местные Telegram-каналы сообщили, что возле мусорных контейнеров на Оболони обнаружили труп.
В Оболонском управлении полиции журналисту УНН сообщили, что обнаружено тело женщины без признаков насильственной смерти.
Женщина без постоянного места жительства, установлена 1971 г.р. Без признаков насильственной смерти, в дальнейшем тело будет направлено на вскрытие для установления причины смерти
