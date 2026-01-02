Тіло жінки виявили біля річки Сирець у Києві: поліція з'ясовує обставини

Поліцейські зʼясовують обставини смерті жінки у Шевченківському районі столиці. Тіло невідомої місцеві мешканці виявили сьогодні поблизу річки Сирець. Під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

Тіло невідомої місцеві мешканці виявили сьогодні поблизу річки Сирець. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, а також судово-медичний експерт. Під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються всі обставини та особа померлої, її тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою відміткою "Природна смерть".

Нагадаємо

У Полтаві чоловік кинув на вулиці гранату, від вибуху пошкоджено автомобілі, чоловіка затримано.