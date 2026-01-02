Тіло жінки виявили біля річки Сирець у Києві: поліція з'ясовує обставини

$42.170.18
16:10 • 5954 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 10673 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 17768 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 28470 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 21467 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 58675 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 85271 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 63080 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 57321 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 190302 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років2 січня, 08:45 • 16430 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 23118 перегляди
У Вінниці чоловік 1 січня запускав феєрверки попри заборону: поліція його знайшлаPhoto2 січня, 09:41 • 3784 перегляди
Іран пропонує іноземним урядам купувати зброю за криптовалюту - FT2 січня, 10:10 • 4282 перегляди
Зґвалтував 13-річну дівчинку, поки її мати була на пологах у лікарні: на Вінниччині взяли під варту підозрюваного2 січня, 10:40 • 8844 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 23175 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 43498 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 60390 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 190303 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 110562 перегляди
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 35885 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 45190 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 45281 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 110562 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 43258 перегляди
Тіло жінки виявили біля річки Сирець у Києві: поліція з'ясовує обставини

Київ • УНН

 • 158 перегляди

У Шевченківському районі столиці виявили тіло невідомої жінки поблизу річки Сирець. Ознак насильницької смерті не виявлено, розпочато кримінальне провадження.

Тіло жінки виявили біля річки Сирець у Києві: поліція з'ясовує обставини

Поліцейські зʼясовують обставини смерті жінки у Шевченківському районі столиці. Тіло невідомої місцеві мешканці виявили сьогодні поблизу річки Сирець. Під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН

Тіло невідомої місцеві мешканці виявили сьогодні поблизу річки Сирець. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, а також судово-медичний експерт. Під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено 

- йдеться в повідомленні. 

Наразі встановлюються всі обставини та особа померлої, її тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою відміткою "Природна смерть".

Нагадаємо 

У Полтаві чоловік кинув на вулиці гранату, від вибуху пошкоджено автомобілі, чоловіка затримано. 

Павло Башинський

