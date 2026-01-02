Тело женщины обнаружили возле реки Сырец в Киеве: полиция выясняет обстоятельства

Полицейские выясняют обстоятельства смерти женщины в Шевченковском районе столицы. Тело неизвестной местные жители обнаружили сегодня вблизи реки Сырец. Во время предварительного осмотра, признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и личность умершей, ее тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "Естественная смерть".

