Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 10648 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 17736 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 28427 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 21451 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 58659 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 85254 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 63064 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 57316 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 190285 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Тело женщины обнаружили возле реки Сырец в Киеве: полиция выясняет обстоятельства

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В Шевченковском районе столицы обнаружили тело неизвестной женщины вблизи реки Сырец. Признаков насильственной смерти не обнаружено, начато уголовное производство.

Тело женщины обнаружили возле реки Сырец в Киеве: полиция выясняет обстоятельства

Полицейские выясняют обстоятельства смерти женщины в Шевченковском районе столицы. Тело неизвестной местные жители обнаружили сегодня вблизи реки Сырец. Во время предварительного осмотра, признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН

Тело неизвестной местные жители обнаружили сегодня вблизи реки Сырец. На месте работала следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, а также судебно-медицинский эксперт. Во время предварительного осмотра, признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено 

- говорится в сообщении. 

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и личность умершей, ее тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "Естественная смерть".

Напомним 

В Полтаве мужчина бросил на улице гранату, от взрыва повреждены автомобили, мужчина задержан. 

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Полтава
Киев