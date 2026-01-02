Тело женщины обнаружили возле реки Сырец в Киеве: полиция выясняет обстоятельства
Киев • УНН
В Шевченковском районе столицы обнаружили тело неизвестной женщины вблизи реки Сырец. Признаков насильственной смерти не обнаружено, начато уголовное производство.
Полицейские выясняют обстоятельства смерти женщины в Шевченковском районе столицы. Тело неизвестной местные жители обнаружили сегодня вблизи реки Сырец. Во время предварительного осмотра, признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
Тело неизвестной местные жители обнаружили сегодня вблизи реки Сырец. На месте работала следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, а также судебно-медицинский эксперт. Во время предварительного осмотра, признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено
Сейчас устанавливаются все обстоятельства и личность умершей, ее тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти.
По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "Естественная смерть".
Напомним
В Полтаве мужчина бросил на улице гранату, от взрыва повреждены автомобили, мужчина задержан.