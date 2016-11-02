Тіло людини виявили в колодязі тепломережі на Донеччині

Так, 2 листопада о 05:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Саратовська.

На місці події рятувальники з’ясували, що з колодязя тепломережі йде дим. Після ліквідації пожежі в колодязі було виявлено тіло невідомою особи без ознак життя.

Причина та обставини події встановлюються фахівцями.