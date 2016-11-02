Тіло людини виявили в колодязі тепломережі на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Донеччині під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло людини в колодязі тепломережі. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Донецькій області.
Так, 2 листопада о 05:00 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Саратовська.
На місці події рятувальники з’ясували, що з колодязя тепломережі йде дим. Після ліквідації пожежі в колодязі було виявлено тіло невідомою особи без ознак життя.
Причина та обставини події встановлюються фахівцями.