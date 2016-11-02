Тело человека обнаружили в колодце теплосети в Донецкой области

Так, 2 ноября в 05:00 к спасателям поступило сообщение о пожаре по адресу: Донецкая область, г. Доброполье, ул. Саратовская.

На месте происшествия спасатели выяснили, что из колодца теплосети идет дым. После ликвидации пожара в колодце было обнаружено тело неизвестного лица без признаков жизни.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.