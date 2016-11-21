Тільки фігуранти електронних декларацій можуть не помітити катастрофи держави - С.Арбузов

“Сьогодні — третя річниця Майдану. Можна було б підбити підсумки — порівняти обіцянки, які лунали зі сцени, і результати, поговорити про економіку і про війну. Але я не буду цього робити, оскільки все і так цілком очевидно. Не помічати катастрофи держави зараз можуть хіба що фігуранти електронних декларацій. У них дійсно свято, і його не зіпсує ніяка найбільш аргументована і витончена критика. Адже складно чимось здивувати людей, що побудували свій особистий добробут на війні і розрусі. Так що якщо у когось є бажання святкувати — нехай святкують, не будемо їм заважати. І тим більше не варто когось звинувачувати і в черговий раз щось доводити. Цей час минув”, — зазначив він.

На думку С.Арбузова, зараз саме час задуматися про майбутнє країни.

“Подумати над тим, як жити далі і як виправити те, що ще можна виправити. Якщо нам це вдасться, якщо ми всі — прихильники і противники Майдану — зрозуміємо безглуздість протистояння і, врахувавши помилки, сформуємо спільне бачення того, як повинна розвиватися країна, — значить, навіть Майдан був не дарма”, — резюмував С.Арбузов.