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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Только фигуранты электронных деклараций могут не заметить катастрофы государства - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 8166 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сторонникам и противникам Майдана стоит осознать бессмысленность противостояния и искать пути выхода из кризиса. Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Только фигуранты электронных деклараций могут не заметить катастрофы государства - С.Арбузов

"Сегодня – третья годовщина Майдана. Можно было бы подвести итоги - сравнить обещания, звучавшие со сцены, и результаты, поговорить об экономике и о войне. Но я не буду этого делать, поскольку все и так вполне очевидно. Не замечать катастрофы государства сейчас могут разве что фигуранты электронных деклараций. У них, действительно, праздник, и его не испортит никакая, самая аргументированная и изощренная критика. Ведь сложно чем-то удивить людей, построивших свое личное благосостояние на войне и разрухе. Так что если у кого-то есть желание праздновать - пусть празднуют, не будем им мешать. И тем более не стоит кого-то обвинять и в очередной раз что-то доказывать. Это время прошло", - отметил он.

По мнению С.Арбузова, сейчас самое время задуматься о будущем страны.

"Подумать над тем, как жить дальше и как исправить то, что еще можно исправить. Если нам это удастся, если мы все – сторонники и противники Майдана, поймем бессмысленность противостояния и, учтя ошибки, сформируем общее видение того, как должна развиваться страна, - значит, даже Майдан был не зря", - резюмировал С.Арбузов.

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