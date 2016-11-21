Только фигуранты электронных деклараций могут не заметить катастрофы государства - С.Арбузов

"Сегодня – третья годовщина Майдана. Можно было бы подвести итоги - сравнить обещания, звучавшие со сцены, и результаты, поговорить об экономике и о войне. Но я не буду этого делать, поскольку все и так вполне очевидно. Не замечать катастрофы государства сейчас могут разве что фигуранты электронных деклараций. У них, действительно, праздник, и его не испортит никакая, самая аргументированная и изощренная критика. Ведь сложно чем-то удивить людей, построивших свое личное благосостояние на войне и разрухе. Так что если у кого-то есть желание праздновать - пусть празднуют, не будем им мешать. И тем более не стоит кого-то обвинять и в очередной раз что-то доказывать. Это время прошло", - отметил он.

По мнению С.Арбузова, сейчас самое время задуматься о будущем страны.

"Подумать над тем, как жить дальше и как исправить то, что еще можно исправить. Если нам это удастся, если мы все – сторонники и противники Майдана, поймем бессмысленность противостояния и, учтя ошибки, сформируем общее видение того, как должна развиваться страна, - значит, даже Майдан был не зря", - резюмировал С.Арбузов.