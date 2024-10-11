The Times: Британія може відправити в Україну своїх військових для навчання бійців ЗСУ

Військове керівництво Великої Британії зараз вивчає можливість відправки своїх інструкторів в Україну, попередньо на захід країни. Вони допомагатимуть готувати новобранців ЗСУ. Про це повідомляє The Times з посиланням на свої джерела, пише УНН.

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Повідомляють, що у Британії обговорюються плани відправити невеликі групи британських військових інструкторів на захід України. Там вони допоможуть забезпечити базову підготовку українських новобранців, перш ніж вони вирушать на передову на схід.

За словами джерел видання, таке рішення британців дало б змогу вирішити деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.

За словами ще одного джерела видання, відправка британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б більш ефективною.

Ми могли б провести навчання там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у віддалених місцях, тому ризик був би набагато нижчим, - повідомило джерело.

Своєю чергою, український співрозмовник видання зазначив, що перенесення навчань в Україну може стати "потужним військово-політичним сигналом" для інших країн і для самої росії.

Він також висловив сподівання, що це стане "потужним стримуючим фактором".

Британські військові також перейматимуть бойові навички від українських бійців та матимуть можливість випробувати новітню зброю, яка розробляється для війни, додав один зі співрозмовників.

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