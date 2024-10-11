The Times: Британия может отправить в Украину своих военных для обучения бойцов ВСУ

Военное руководство Великобритании сейчас изучает возможность отправки своих инструкторов в Украину, предварительно на запад страны. Они будут помогать готовить новобранцев ВСУ. Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Детали

Сообщают, что в Британии обсуждаются планы отправить небольшие группы британских военных инструкторов на запад Украины. Там они помогут обеспечить базовую подготовку украинских новобранцев, прежде чем они отправятся на передовую на восток.

По словам источников издания, такое решение британцев позволило бы решить некоторые логистические проблемы, связанные с отправкой украинских военных на британские базы для прохождения подготовки, а также сэкономить средства.

По словам еще одного источника издания, отправка британских войск в Украину вместо проведения тренировок на военных базах в Великобритании была бы более эффективной.

Мы могли бы провести учения там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в отдаленных местах, поэтому риск был бы намного ниже,