Tesla представила інтегровані в дах будинку сонячні батареї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Американська компанія з виробництва електромобілів Tesla Motors представила повністю інтегровані у дахи будинків панелі сонячних батарей, а також нову модель енергонакопичувачів PowerWall 2.0, передає УНН з посиланням на ВВС.
Від інших батарей нові панелі відрізняються зовнішнім виглядом: вони не схожі на звичні сонячні батареї і мають встановлюватися на всю поверхню даху. За словами розробників, йдеться про початок виробництва дахів, вся поверхня яких буде суцільною сонячною батареєю, а не набором сонячних модулів.
Для даху представлені чотири види покриття: скляна і шиферна плитка, черепиця і текстуроване скло.
Потужність нового енергонакопичувача PowerWall 2.0 була подвоєна до 14 кВт, до того ж він став меншим за попередників. Вартість нового PowerWall - 5,5 тисяч доларів.
"Це свого роду інтегроване майбутнє. Електромобіль, PowerWall і панель сонячної батареї у вигляді даху. Ключ до успіху полягає в тому, щоб вони були красивими, доступними і бездоганно інтегрованими", - пояснив глава Tesla Motors Ілон Маск.
За його словами, перші дахи-батареї будуть встановлені вже у наступному році.