Tesla представила интегрированные в крышу дома солнечные батареи

От других батарей новые панели отличаются внешним видом: они не похожи на привычные солнечные батареи и должны устанавливаться на всю поверхность крыши. По словам разработчиков, речь идет о начале производства крыш, вся поверхность которых будет сплошной солнечной батареей, а не набором солнечных модулей.

Для крыши представлены четыре вида покрытия: стеклянная и шиферная плитка, черепица и текстурированное стекло.

Мощность нового энергонакопителя PowerWall 2.0 была удвоена до 14 кВт, к тому же он стал меньше предшественников. Стоимость нового PowerWall - 5500 долларов.

"Это своего рода интегрированное будущее. Электромобиль, PowerWall и панель солнечной батареи в виде крыши. Ключ к успеху заключается в том, чтобы они были красивыми, доступными и безупречно интегрированными", - пояснил глава Tesla Motors Маск.

По его словам, первые крыши-батареи будут установлены уже в следующем году.