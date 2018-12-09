Тереза Мей залишиться на посаді після голосування уряду щодо угоди про Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей залишиться на своїй посаді після того, як 11 грудня у парламенті відбудеться голосування щодо угоди про Brexit. Про це заявив міністр Brexit Стівен Барклай, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може залишитися на посаді після голосування щодо угоди по Brexit у парламенті у вівторок", - цитує заяву Барклая видання.
На запитання, чи може Мей відкласти голосування для того, щоб вимагати більших поступок від ЄС, Барклі відповів, що уряд зосереджений на голосуванні, яке відбудеться за планом.
"Голосування відбудеться у вівторок. Прем'єр-міністр бореться за нас і продовжить робити це на посаді", - додав британський чиновник.
Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей сказала британським парламентарям, що напередодні голосування щодо проекту Brexit перед ними стоїть вибір, або схвалити її угоду з Брюсселем, або готуватися до виходу з ЄС без угоди, або навіть до скасування Brexit.
Саміт 27 країн Європейського Союзу ухвалив угоду про вихід Великої Британії із ЄС 25 листопада.