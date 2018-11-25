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ЄС ухвалив угоду про Brexit

ЄС ухвалив угоду про Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Саміт 27 країн Європейського Союзу ухвалив угоду про вихід Великої Британії із ЄС. Про це у Twitter написав голова Європейської Ради Дональд Туск, передає УНН.

“ЄС-27 схвалив угоду про відкликання та політичну декларацію щодо майбутніх відносин між ЄС та Великобританією”, — написав Туск.

Нагадаємо, сьогодні, 25 листопада, керівники 27 країн ЄС, на позачерговому засіданні Європейської ради розглянули угоду про вихід Великої Британії з ЄС.

Як повідомляв УНН, президент Європейської ради Дональд Туск згадав пісню рок-гурту Queen напередодні переговорів щодо Brexit з прем’єром Британії Терезою Мей.

“В якості девізу на завтра слова Фредді Мерк’юрі, який помер рівно 27 років тому: “Друзі залишаться друзями — до самого кінця”, — зазначив він у соціальній мережі Twitter.

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