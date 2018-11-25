ЕС принял соглашение о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Саммит 27 стран Европейского Союза утвердил соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом в Twitter написал глава Европейского Совета Дональд Туск, передает УНН.
"ЕС-27 одобрил соглашение об отзыве и политическую декларацию относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией", - написал Туск.
Напомним, сегодня, 25 ноября, руководители 27 стран ЕС, на внеочередном заседании Европейского совета рассмотрели соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Как сообщал УНН, президент Европейского совета Дональд Туск вспомнил песню рок-группы Queen накануне переговоров по Brexit с премьером Великобритании Терезой Мэй.
"В качестве девиза на завтра слова Фредди Меркьюри, который умер ровно 27 лет назад:"Друзья останутся друзьями - до самого конца", - отметил он в социальной сети Twitter.