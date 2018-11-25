Сьогодні у Європейській раді розглянуть угоду про вихід Британії з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні, 25 листопада, керівники 27 країн ЄС, на позачерговому засіданні Європейської ради розглянуть угоду про вихід Великої Британії з ЄС. Про це з посиланням на сайті Ради ЄС передає УНН.
"Ми зустрічаємось у Європейській раді… щоб завершити та формалізувати результати переговорів щодо Brexit", - йдеться у повідомлені.
Крім того, зазначається, що якщо перехідний період для переговорів про майбутні відносини між Великої Британії та ЄС затягнеться, то він може біти продовжений.
"Ми маємо близько двох років, щоб розробити та узгодити точні рамки для такої співпраці. І якщо, незважаючи на всі наші зусилля, для ведення переговорів про майбутні відносини потрібен буде додатковий час, продовжимо перехідний період до двох років", - наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск згадав пісню рок-гурту Queen напередодні переговорів щодо Brexit з прем’єром Британії Терезою Мей.
“В якості девізу на завтра слова Фредді Мерк’юрі, який помер рівно 27 років тому: “Друзі залишаться друзями — до самого кінця”, — зазначив він у соціальній мережі Twitter.