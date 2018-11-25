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Туск пригадав пісню Queen в якості девізу саміту з Brexit

Туск пригадав пісню Queen в якості девізу саміту з Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск згадав пісню рок-гурту Queen напередодні переговорів щодо Brexit з прем’єром Британії Терезою Мей, повідомляє УНН з посиланням на Twitter-сторінку політика.

“В якості девізу на завтра слова Фредді Мерк’юрі, який помер рівно 27 років тому: “Друзі залишаться друзями — до самого кінця”, — зазначив він у соціальній мережі.

Варто додати, що прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей звернулася до британського народу з проханням згуртуватися і підтримати узгоджений її кабінетом проект угоди з Євросоюзом про умови Brexit. Текст відкритого листа до нації за авторством очільниці британського уряду був ввечері в суботу опублікований в основних газетах країни.

Нагадуємо, позиція Великої Британії з питання про суверенітет Сполученого Королівства над Гібралтаром не змінювалася і не зміниться. Про це заявила в суботу кореспондентові телеканалу Sky News прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей, прибувши в Брюссель напередодні екстреного саміту глав держав і урядів ЄС.

As a motto for tomorrow, the words of Freddie Mercury, who passed away exactly 27 years ago: "Friends will be friends, right till the end".

— Donald Tusk (@eucopresident) 24 листопада 2018 р.

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