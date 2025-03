Туск вспомнил песню Queen в качестве девиза саммита по Brexit

“В качестве девиза на завтра слова Фредди Меркьюри, который умер ровно 27 лет назад: “Друзья останутся друзьями — до самого конца”, — отметил он в социальной сети.

Стоит добавить, что премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй обратилась к британскому народу с просьбой сплотиться и поддержать согласованный ее кабинетом проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Текст открытого письма к нации авторства руководительницы британского правительства был вечером в субботу опубликован в основных газетах страны.

Напоминаем, позиция Великобритании по вопросу о суверенитете Соединенного Королевства над Гибралтаром не менялась и не изменится. Об этом заявила в субботу корреспонденту телеканала Sky News премьер-Министерка Великобритании Тереза ​​Мэй, прибыв в Брюссель накануне экстренного саммита глав государств и правительств ЕС.

As a motto for tomorrow, the words of Freddie Mercury, who passed away exactly 27 years ago: "Friends will be friends, right till the end".

— Donald Tusk (@eucopresident) 24 листопада 2018 р.