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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102613 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108201 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 144363 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140527 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134430 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 08:52 • 167914 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141596 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

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Туск вспомнил песню Queen в качестве девиза саммита по Brexit

Туск вспомнил песню Queen в качестве девиза саммита по Brexit

Киев  •  УНН

 • 7975 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск вспомнил песню рок-группы Queen накануне переговоров по Brexit с премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает УНН со ссылкой на Twitter-страницу политика.

“В качестве девиза на завтра слова Фредди Меркьюри, который умер ровно 27 лет назад: “Друзья останутся друзьями — до самого конца”, — отметил он в социальной сети.

Стоит добавить, что премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй обратилась к британскому народу с просьбой сплотиться и поддержать согласованный ее кабинетом проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Текст открытого письма к нации авторства руководительницы британского правительства был вечером в субботу опубликован в основных газетах страны.

Напоминаем, позиция Великобритании по вопросу о суверенитете Соединенного Королевства над Гибралтаром не менялась и не изменится. Об этом заявила в субботу корреспонденту телеканала Sky News премьер-Министерка Великобритании Тереза ​​Мэй, прибыв в Брюссель накануне экстренного саммита глав государств и правительств ЕС.

As a motto for tomorrow, the words of Freddie Mercury, who passed away exactly 27 years ago: "Friends will be friends, right till the end".

— Donald Tusk (@eucopresident) 24 листопада 2018 р.

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