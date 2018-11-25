Туск вспомнил песню Queen в качестве девиза саммита по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск вспомнил песню рок-группы Queen накануне переговоров по Brexit с премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает УНН со ссылкой на Twitter-страницу политика.
“В качестве девиза на завтра слова Фредди Меркьюри, который умер ровно 27 лет назад: “Друзья останутся друзьями — до самого конца”, — отметил он в социальной сети.
Стоит добавить, что премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй обратилась к британскому народу с просьбой сплотиться и поддержать согласованный ее кабинетом проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Текст открытого письма к нации авторства руководительницы британского правительства был вечером в субботу опубликован в основных газетах страны.
Напоминаем, позиция Великобритании по вопросу о суверенитете Соединенного Королевства над Гибралтаром не менялась и не изменится. Об этом заявила в субботу корреспонденту телеканала Sky News премьер-Министерка Великобритании Тереза Мэй, прибыв в Брюссель накануне экстренного саммита глав государств и правительств ЕС.
As a motto for tomorrow, the words of Freddie Mercury, who passed away exactly 27 years ago: "Friends will be friends, right till the end".— Donald Tusk (@eucopresident) 24 листопада 2018 р.