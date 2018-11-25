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Сегодня в Европейском совете рассмотрят соглашение о выходе Британии из ЕС

Сегодня в Европейском совете рассмотрят соглашение о выходе Британии из ЕС

Киев  •  УНН

 • 6812 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня, 25 ноября, руководители 27 стран ЕС, на внеочередном заседании Европейского совета рассмотрят соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Об этом со ссылкой на сайте Совета ЕС передает УНН.

"Мы встречаемся в Европейском совете... чтобы завершить и формализовать результаты переговоров по Brexit", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что если переходный период для переговоров о будущих отношениях между Великобритании и ЕС затянется, то он может биты продлен.

"Мы около двух лет, чтобы разработать и согласовать точные рамки для такого сотрудничества. И если, несмотря на все наши усилия, для ведения переговоров о будущих отношениях потребуется дополнительное время, продолжим переходный период до двух лет", - отмечается в сообщении.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск вспомнил песню рок-группы Queen накануне переговоров по Brexit с премьером Великобритании Терезой Мэй.

"В качестве девиза на завтра слова Фредди Меркьюри, который умер ровно 27 лет назад:" Друзья останутся друзьями - до самого конца ", - отметил он в социальной сети Twitter.

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