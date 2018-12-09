Тереза Мэй останется на посту после голосования правительства по соглашению о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй останется на своем посту после того, как 11 декабря в парламенте состоится голосование по соглашению о Brexit. Об этом заявил министр Brexit Стивен Барклай, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может остаться на посту после голосования по соглашению по Brexit в парламенте во вторник", - цитирует заявление Барклая издание.
На вопрос, может ли Мэй отложить голосование для того, чтобы требовать больших уступок от ЕС, Баркли ответил, что правительство сосредоточено на голосовании, которое состоится по плану.
"Голосование состоится во вторник. Премьер-министр борется за нас и продолжит делать это на должности", - добавил британский чиновник.
Напомним, на днях премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала британским парламентариям, что накануне голосования по проекту Brexit перед ними стоит выбор, либо одобрить ее соглашение с Брюсселем, или готовиться к выходу из ЕС без соглашения, или даже к отмене Brexit.
Саммит 27 стран Европейского Союза утвердил соглашение о выходе Великобритании из ЕС 25 ноября.